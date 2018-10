Influenssarokotukset synnyttivät lauantaisen kansanryntäyksen Kyllössä ja Palokassa

Liikenteenohjaajat olivat sopineet, että aloitetaan hommat Kyllön terveysaseman pihalla varttia vailla 7 lauantaiaamuna.

Pilkkihaalarihenkisesti pukeutuneet ukot vetävät vielä huomioliivejä päälle, kun yläpihan parkkiruudut alkoivat olla täynnä. Rutinoitunut porukka sai homman nopeasti haltuun ja ohjasi liikennettä alaparkkiruuduille. Samaan aikaan sairaanhoitajia kulki pääovesta pareittain sisälle. 10 minuuttia ja ovet aukaisivat Kyllön ensimmäiseen influenssarokotuspäivään.

– Se oli 7.28 kun tulin tähän pääovelle ja pari minuuttia olin yksin, kertoi aamun ensimmäinen jonottaja Vappu Kiiski takanaan jo satakunta ihmistä.

Pitkiä jonoja oli kolmella ovella. 75-vuotias Kiiski tuli Kyllöön kävellen ja otti rokotuksen ensi kertaa.

– Viime syksyinen kolmen viikon paha yskä säikäytti, ja samalla otan tämän kuntoilun kannalta. Riskiryhmäläinen minä olen astman ja iän myötä. Sekin houkutti, kun rokotetta on kohennettu neljään aineeseen, sanoo Kiiski.

Sairaanhoitajat toimivat pareittain rokotushuoneissa. Noora Sahisalmi ja Anna-Maija Taurén kuuntelevat vielä esimiehen osastonhoitajan viimeiset ohjeet, ja sitten jyskäläinen hyväntuulinen Aimo Lassila (76 v.) on aamun ensimmäinen piikitettävä. Vähäpuheinen mies vaihtaa muutaman ystävällisen sanana sairaanhoitajien kanssa, ja paiskaa kättä toimittajallekin lähtiessä.

– Olisi hyvä pysyä vähän aikaa terveysaseman tiloissa allergisen reaktion varalta. Käy tutustumassa terveys- ja tasapainoaiheiseen näyttelyyn toisessa kerroksessa, sanoo Sahisalmi lähtevälle.

Taurén nimeää rokotusten tavoitteeksi laumasuojan.

– Ikä ja riskiryhmät ovat jo hyvä syy ottaa rokotus. Tämä suojaa influenssalta ja ehkäisee ennalta pitkiä sairaalahoitoja vaativilta jälkitaudeilta. Lisäksi meillä jokaisella on lähipiirissä hauraita ihmisiä, joita voimme osaltaan suojata ottamalla tämän rokotuksen, luettelee Taurén.

Sahisalmi huutaa seuraavan vuorossa olevan, ja sisälle saapuu virkeä Hertta Hietanen. 80-vuotias mummo on rokotusten vastaanottajana veteraani.

– Minulle tehtiin maksansiirto 15 vuotta sitten, ja joka kerta olen rokotuksen ottanut. Käsi siitä vähän kipeytyy. Olen menossa Helsinkiin juhlimaan lapsenlapsen kihlajaisia, ja siksi en ehdi odotella täällä terveysasemalla. Olipa hyvä, kun pääsin näin nopeasti, sanoo Hietanen.

Samaan aikaan Palokan terveysasemalla on myös hurja mutta hallittu tohina. Lapsiperheiden rokotukset on keskitetty Palokkaan. Perheitä on paikalla paljon, mutta rokottajat yllätti alueelta rokotuksia hakemaan tulleen vanhusväestön suuri määrä. Osastonhoitaja Liisa Romo ottaa asian myönteisesti.

– Ikäihmiset ovat lapsen lähipiiriä, ja näin heidät on hyvä saada rokotettua. Emme käännytä ketään pois. Jonotusaika täällä vaihtelee puolesta tunnista tuntiin, kertoo Romo.