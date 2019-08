Intiaaneja, samovaari ja tinasotilaita Tshekkoslovakiasta: Keskisuomalaisen kirppikselle kätkeytyi tarinoita, joita myyjät eivät itsekään hoksanneet – Katso video ja kuvasarja

Kirpputorit ovat siitä kiehtovia paikkoja, ettei koskaan voi tietää mitä myyntipisteillä eteen tupsahtaa. Vielä enemmän arvailujen varaan jäävät ne tarinat, jotka tavaroiden taakse kätkeytyvät.

Keskisuomalaisen perinteisellä kirpputorilla lauantaina yleisimmät ostajiaan autojen tavaratiloissa ja asvaltille asetetuilla pöydillä odottavat artikkelit ovat vaatteita ja lasten vähemmälle käytölle jääneitä leluja.

Kauimmaisessa nurkassa silmään osuu harvinaisempi näky. Jyväskyläläinen Kari Marttinen on tuonut esiin erilaisia käsin maalattuja tinasotilaita.

– Olen kerännyt näitä vuosikymmeniä. Kaikista komeimmat ovat tässä kokeena näytillä. Kotona on varmaan vielä yhteensä satakunta, Marttinen kertoo.

Intiaani- ja poliisifiguurien paino osoittaa niiden olevan ehtaa tavaraa. Marttisen mukaan ne maksavat uutena useampia kymppejä, ja ne todellakin ovat harvinaisia.

– Näitä on ollut hirveän vaikea kerätä, kun tällaisia laadukkaampia ei löydy Suomesta oikeastaan mistään. Jostain syystä oli joskus mielessä, että tällaisia olisi kiva keräillä, Marttinen kertoo.

Harrastuksen alettua myös Marttisen kaverit ryhtyivät tuomaan sotilaita ulkomailta. Monet niistä ovat itäblokin maista kuten Tshekkoslovakiasta.

Keräilijäksi itsensä tunnustaa myös Vehniältä tavaraa myymään tullut Lauri Reippainen. Sinänsä omaa tavaraa Reippaisella ei esillä ole, sillä hän on hankkinut suurimman osan myyntiin muilta kirpputoreilta, huutokaupoista ja kuolinpesistä.

– Eihän tämä mikään kultakaivos ole. Tavaraa karttuu, kun pitää kerätä. Yhtä hulluutta, Reippainen naurahtaa ja kertoo edesmenneen äitinsäkin päivitelleen asiaa.

– Hänkin sanoi, että minulla toinen jalka on jo haudassa ja toinen haudan partaalla – ja vielä pitää kerätä.

Reippaisella lienee esillä kirppiksen vanhin tai ainakin vanhimpiin kuuluva esine.

– Tuo samovaari saattaa olla 1800-luvulta. Ostin sen yhdeltä antiikkikauppiaalta, hän sanoo ja esittelee vanhaa venäläistä teenkeitintä.

Sirpa Koskisen ja Hannele Tuunaisen omenakori on jo kirpparin alkuvaiheessa lähes tyhjä. Omasta pihapuusta kerätyt pehmoiset hedelmät ovat tehneet kauppansa, toisin kuin itse neulotut villasukat.

Ehkä ihmiset eivät ajattele vielä talven tuloa. Jouluna sukat menisivät varmasti kaupaksi, ystävykset nauravat.

Sekä Koskinen että Tuunainen – kuten monet muutkaan kirpputorin myyjistä – eivät aluksi koe, että myytävillä tavaroilla olisi erityisempiä tarinoita.

Hetken jutustelu kuitenkin paljastaa asian olevan toisin. Tuunaisella on myytävänä joulun alla menehtyneen äitinsä jäämistöä.

– Tuo keskimmäinen taulu on äidin itse tuoma Kanariansaarilta. Hän kävi siellä anoppini kanssa, ja heillä oli tällainen yhteinen ”mammojen matka”. He sitten toivat sieltä taulut, ja tämä keskimmäinen öljyvärimaalaus on sieltä muisto.

Pitkään kodin seinällä olleen taideteoksen vieressä ovat punaiset kevyet käsipainot, joita Tuunaisen äiti nosteli voimistaakseen lihaksiaan.

Koskinenkin intoutuu kertomaan vanhoista tennismailoistaan.

– Näillähän minä nuorena pelasin. Ovat roikkuneet varmaan 20 vuotta kodinhoitohuoneessa seinällä, enkä ole koskenutkaan niihin, hän nauraa.

– Katson niitä aina, että ”milloin jatkan tenniksen pelaamista”, mutta ajattelin, ettei minusta ole enää pelaajaksi. Mailatkin ovat tosi vanhat, ja ne pitäisi varmaan jännittää.

Erilaisten lelujen ja pieneksi jääneiden urheiluvälineiden keskellä kauppaa tekevät Riikka ja Veli-Pekka Kurunmäki. Heidän perheensä on vastikään muuttanut Jyväskylään, joten tarjolla on myös muuttokuorman antimia.

Jyväskylä on kuitenkin tuttu paikka opiskeluajoilta, kuten Riikka Kurunmäelle ovat myös sinivalkoiset lautaset, joita reunustavat erilaiset eläimet.

– Enhän minä aluksi muistanutkaan. Nämä on ostettu laihialaisesta pikkupuodista 1997. En muista kaupan nimeä, mutta isovanhemmat asuivat siinä naapurissa ja siinä oli silloin sellainen sekatavarakauppa.

– Nämä ovat ensimmäiset omat lautaset, jotka 16-vuotiaana ostin.

Kurunmäet kertovat lapsiensa olevan innokkaita keräilijöitä, jotka eivät raaskisi antaa mitään pois. Pehmoleluja on esimerkiksi iso kasa, ja niiden kohtalosta käydään monesti neuvotteluja.

– Lapset muistavat tarkkaan, mitä ovat tänne antaneet. He saavat sen mukaan rahaa ja ostavat niillä rahoilla jotain lisää. Ensimmäinen kysymys kotona on, että ”paljonko me saimme", Veli-Pekka Kurunmäki nauraa.

Ainakin alkuiltapäivästä leluja oli vielä sen verran jäljellä, että nuorten kaupantekijöiden myyntituottojen saattoi odottaa vielä kasvavan.