Intiasta Kolariin saapuneet marjanpoimijat on asetettu karanteeniin – altistuneita alle 10, arvioi infektioylilääkäri

Intiasta Suomen Kolariin viikko sitten lauantaina saapuneella marjanpoimijalla on todettu koronavirustartunta. Sairastuneelle altistuneet on onnistuttu jäljittämään Kolariin saapumisen jälkeiseltä ajalta, kertoo infektioylilääkäri Markku Broas Lapin sairaanhoitopiiristä.

– Onneksi näyttäisi siltä, että altistuneiden kokonaismäärä Kolariin saapumisen jälkeen olisi alle 10, sanoo infektioylilääkäri.

Altistuneiden joukossa on sairastuneen kanssa matkustanut seurue sekä hänen kanssaan Kolariin saapumisen jälkeen lähikontaktissa olleita.

Altistuneet on asetettu tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin. Broaksen mukaan tähän mennessä kolmen altistuneen koronatestitulokset ovat varmistuneet ja ne ovat olleet negatiivisia. Kaikkia altistuneita ei kuitenkaan testata, jos he ovat oireettomia.

– Lähtökohta on se, että karanteeniaika turvaa sen, ettei tapahdu lisätartuntoja, Broas sanoo.

Altistuneiden joukossa on positiivisen koronanäytteen antaneen kanssa matkustaneita kausityöntekijöitä sekä muita sairastuneen henkilön kanssa tekemisissä olleita.

Junamatkalla altistuneet eivät ole tiedossa

Marjanpoimintatöihin saapuneet kausityöläiset saapuivat Helsinki-Vantaan lentoasemalle perjantaina 14. elokuuta. He jatkoivat matkaa ensin Helsingin rautatieasemalle lähijunalla, jonka tarkka aikataulu ei Broaksen mukaan ole tiedossa. Sieltä he jatkoivat matkaa perjantai-iltana IC 185 -junalla Tampereelle, jossa he vaihtoivat Kolariin lähtevään pikajunaan numero 269. Junamatkan aikana mahdollisesti altistuneita ei ole onnistuttu vielä jäljittämään.

– Meillä ei ole tietoja henkilöistä, jotka ovat junassa matkustaneet, Broas sanoo.

Aikaisemmin positiivisen koronanäytteen antaneesta intialaisesta marjanpoimijasta sekä kolmesta negatiivisesta testituloksesta kertoivat Helsingin Sanomat ja Aamulehti.