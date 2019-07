Irak kertoo lähettäneensä suomalaisia Isis-lapsia pois maasta – Rinne: Karkotettuja lapsia ei ole tullut Suomeen

Pääministeri Antti Rinne (sd.) sanoo STT:lle, ettei tiedä vielä mitään Irakin karkottamista suomalaislapsista. Rinteen mukaan karkotettuja lapsia ei ole tullut Suomeen.

Irakin ulkoministeriö kertoi aiemmin tiedotteessa osallistuneensa ulkomaalaisten lasten karkotuksiin Irakista. Ministeriön mukaan lasten uskotaan kytkeytyvän terroristijärjestö Isisiin ja joukossa on suomalaisia lapsia.

Rinne sanoo, että Suomen ulkoministeriö selvittelee parhaillaan, mistä on kyse. Hän ei pysty arvioimaan, missä vaiheessa tapauksesta saadaan lisää tietoa.

Ottaako Suomi vastaan mahdollisesti karkotetut lapset?

– Suomen kansalaiset, jotka hakevat apua, ovat oikeutettuja saamaan apua sillä tavalla, että lapset erityisesti voidaan tuoda Suomeen, Rinne vastaa.

Irakin ulkoministeriö on pyytänyt maita käyttämään diplomaattisia reittejä kansalaistensa vastaanottamiseksi. Lasten lisäksi tiedotteessa mainitaan muun muassa alaikäiset kansalaiset, jotka ovat suorittaneet tuomionsa Irakissa yhteyksistä terroristijärjestöön. Ministeriön mukaan maiden tulisi tehostaa toimia ottaakseen vastaan järjestöön liittyneiden lapsia.

Ministeriön mukaan maasta on karkotettu yli 470 lasta, joilla on eri maiden kansalaisuuksia. Suomen kansalaisten lisäksi joukossa on muun muassa Venäjän, Ranskan, Turkin, Ukrainan ja Saksan kansalaisia.

Irakin ulkoministeriön tiedotteessa ei tarkasti sanota, kuinka monet lapset on jo karkotettu. Ulkoministeriö kuitenkin kertoo karkottaneensa 33 lasta Venäjälle viime viikon keskiviikkona. Venäjän uutistoimisto TASS vahvistaa tiedon.

Ulkoministeriö selvittää tapausta

Suomen ulkoministeriöstä kerrotaan STT:lle, että ministeriöllä ei ole tietoa tapauksesta Irakin ulkoministeriön kautta.

– Jos Suomessa jollakin viranomaisella olisi tästä tietoa, se olisi meillä. Meillä ei tällaista tietoa ole, ulkoministeriön ajankohtaisviestinnän yksikön päällikkö Vesa Häkkinen sanoo.

Häkkinen kertoo, että Suomesta on oltu yhteydessä Irakin viranomaisiin. Irakista ei ole toistaiseksi saatu tietoa asiasta.

Irakin Helsingin-suurlähetystöstä kerrotaan STT:lle, että myöskään lähetystöllä ei ole tietoa asiasta.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) ei kommentoi tapausta. Ohisalo sanoo STT:lle, että asia kuuluu ulkoministeriölle. Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) esikunnasta puolestaan kerrotaan, että ulkoministeriö jatkaa tapauksen selvittämistä.

Suomalaisista Isis-lapsista Irakissa ei ole aiemmin ollut tietoa

Julkisuudessa ei ole aiemmin kerrottu Irakissa olevista suomalaisista Isis-lapsista. Myöskään Suomen ulkoministeriöllä ei ole tietoa Irakissa olevista Isis-järjestöön kytkeytyvistä lapsista.

Sen sijaan Syyrian al-Holin leirillä olevista suomalaisista naisista ja lapsista on käyty runsasta keskustelua. Al-Holin leirillä on Ylen haastattelemien naisten mukaan 11 aikuista suomalaista naista ja 33 lasta. Suojelupoliisi ei ole kertonut julkisuuteen tietoja leirillä olevien suomalaisten määrästä.

Pääministeri Rinne korostaakin, että keskustelussa ei pidä sekoittaa Syyriassa sijaitsevaa al-Holia ja Irakista mahdollisesti lähteneitä lapsia.

Al-Holin leiri sijaitsee lähellä Irakin rajaa.

Ylen mukaan Irak on aiemmin ainakin toukokuussa luovuttanut Turkkiin vajaat 200 Isis-taistelijoiksi epäiltyjen lasta.

Irakissa ulkomaalaisten oikeudenkäyntejä

Irak on vanginnut tuhansia Isisin jäsenyydestä epäiltyjä, ja Irakin oikeuslaitos ilmoitti keväällä tuominneensa vuoden 2018 alusta lähtien 500 Isisin jäsenyydestä epäilemäänsä ulkomaalaista.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan Irak ei välttämättä pysty takaamaan syytetyille reilua oikeudenkäyntiä eikä sitä, että heitä ei kidutettaisi. Järjestö suosittelee maita hoitamaan omien kansalaistensa oikeudenkäynnit itse.

Osa ulkomaalaisista on saanut kuolemantuomion. Esimerkiksi toukokuussa kolmelle Ranskan kansalaiselle langetettiin kuolemantuomio Isisin riveissä taistelemisen vuoksi.

Irakin terrorismin vastaisen lain mukaan pelkästä Isisin jäsenyydestä voidaan tuomita kuolemaan, vaikkei olisi osallistunut taisteluihin.