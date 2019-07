Irak kertoo lähettäneensä suomalaisia Isis-lapsia pois maasta – Suomen ulkoministeriöllä ei ole tietoa asiasta

Irakin ulkoministeriö kertoo tiedotteessa lähettäneensä pois maasta suomalaisia lapsia, joiden uskotaan kytkeytyvän terroristijärjestö Isisiin. Ministeriön mukaan lapset on lähetetty omiin maihinsa. Tiedotteesta ei käy ilmi, mitä suomalaislapsille on käynyt.

Ministeriö on pyytänyt maita käyttämään diplomaattisia reittejä kansalaistensa vastaanottamiseksi. Lasten lisäksi tiedotteessa mainitaan muun muassa kansalaiset, jotka ovat suorittaneet tuomionsa Irakissa yhteyksistä terroristijärjestöön. Ministeriön mukaan maiden tulisi tehostaa toimia ottaakseen vastaan järjestöön liittyneiden lapsia.

Ministeriön mukaan maasta on karkotettu yli 470 lasta, joilla on eri maiden kansalaisuuksia. Suomen kansalaisten lisäksi joukossa on muun muassa Venäjän, Ranskan, Turkin, Ukraina ja Saksan kansalaisia.

Suomen ulkoministeriöstä kerrotaan STT:lle, että ministeriöllä ei ole tietoa tapauksesta Irakin ulkoministeriön kautta.

– Jos Suomessa jollakin viranomaisella olisi tästä tietoa, se olisi meillä. Meillä ei tällaista tietoa ole, ulkoministeriön ajankohtaisviestinnän yksikön päällikkö Vesa Häkkinen sanoo.

– Emme pidä kovin todennäköisenä, että tällaista yhteydenottoa on tulossa, Häkkinen lisää.

Irakin Helsingin-suurlähetystöstä kerrotaan STT:lle, että myöskään lähetystöllä ei ole tietoa asiasta.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) ei kommentoi tapausta. Ohisalo sanoo STT:lle, että asia kuuluu ulkoministeriölle.

Asiasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Suomalaisista Irakin leireillä ei ole aiemmin ollut tietoa

Julkisuudessa ei ole aiemmin kerrottu Irakissa olevista suomalaisista Isis-lapsista. Myöskään Suomen ulkoministeriöllä ei ole tietoa Irakissa olevista Isis-järjestöön kytkeytyvistä lapsista.

Sen sijaan Syyrian al-Holin leirillä olevista suomalaisista naisista ja lapsista on käyty runsasta keskustelua. Al-Holin leirillä on Ylen haastattelemien naisten mukaan 11 aikuista suomalaista naista ja 33 lasta. Suojelupoliisi ei ole kertonut julkisuuteen tietoja leirillä olevien suomalaisten määrästä.

Al-Holin leiri sijaitsee lähellä Irakin rajaa.

Irak on aiemmin ainakin toukokuussa luovuttanut Turkkiin vajaat 200 Isis-taistelijoiksi epäiltyjen lasta.