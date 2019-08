Irakilaiskaksosten terrorismi- ja sotarikosoikeudenkäynnin toinen päivä Turun hovioikeudessa alkoi tänään muun muassa Isisin propagandavideon katsomisella. Syyttäjä vaatii 27-vuotiaille kaksosille elinkautista vankeutta osallisuudesta terroristijärjestö Isisin toteuttamaan joukkomurhaan Irakin Tikritissä vuonna 2014.

Kaksoset kiistävät syytteet terrorismi- ja sotarikoksista.

Käsittelyn alussa katsottiin video joukkomurhasta. Äärimmäisen raaka ja julistava video alkaa Isisin hyökkäyksellä Tikritiin ja jatkuu verilöylyn kuvaamisella. Videolla uhreja hakataan ja ammutaan musiikin soidessa taustalla.

Kun syytetyt kaksoset tulivat Suomeen turvapaikanhakijoina vuonna 2015, useat Suomessa oleskelevat irakilaiset ottivat yhteyttä poliisiin. He kertoivat, että jompikumpi syytteessä olevista veljeksistä esiintyy Isisin propagandavideolla, jossa punabarettinen mies teloittaa Irakin armeijan sotilaita tai alokkaita. Jutussa on kysymys siitä, onko jompikumpi veljeksistä barettimies ja olivatko kaksoset ylipäätään paikalla ja osallistuivatko he joukkomurhaan.

Videon kuva pitkäpartaisesta ja -tukkaisesta barettimiehestä ei ole niin tarkka, että siitä voisi ainakaan veljeksiä tuntematon henkilö yksiselitteisesti päätellä, onko barettimies jompikumpi syytetyistä.

Syyttäjä on sitä mieltä, että näin kuitenkin on, ja tukeutuu myös todistajankertomuksiin siitä, että kaksoset olisi nähty murhapaikoilla.

Syyttäjä: teloitettavat olivat Geneven sopimuksen suojelemia

Videolla jaetaan kuolemantuomioita sunnalaisen terroristijärjestö Isisin näkökulmasta "vääräuskoisille". Propagandan pääteema on sunni-muslimien taistelu shiia-muslimeja vastaan. Joukkomurha oli poliisin esitutkintamateriaalin mukaan mukaan suunnattu Irakin silloista pääministeriä Nuri al-Malikia ja maan hallitusta vastaan. Osa teloitettavista pakotettiin antamaan ryhmän kuvaajille lausuntoja tai pitämään kylttejä, joissa ilmoitettiin tilanteen olevan al-Malikin ja tämän hallituksen syytä.

Uhrien tarkka lukumäärä ei ole selvillä. Eri arvioiden mukaan Isis teloitti tuhannesta kahteentuhanteen aseetonta Irakin armeijan sotilasta tai sotilaaksi koulutettavaa.

– Video osoittaa, että sotilaat ja alokkaat olivat aseettomia ja täysin puolustuskyvyttömiä. Eivät ottaneet osaa taisteluihin, eivätkä voineet ottaa osaa niihin. Ja olivat sen vuoksi Geneven sopimuksen suojelemia, syyttäjä Tom Laitinen sanoi.

Geneven sopimuksessa säädetään muun muassa sotavankien inhimillisestä kohtelusta.

Myös puolustus näytti videoita

Puolustus katsoo, että veljekset eivät ole edes olleet paikalla Tikritissä joukkomurhan aikaan. Todisteena tästä puolustus muun muassa näytti videon, jossa toinen syytetyistä veljistä näkyy yliopiston pihalla noin parinsadan kilometrin päässä joukkomurhapaikasta. Videolla joukko miehiä lähtee puolustuksen mukaan pakoon yliopistolta. Videolla mainitaan päivämääräksi 7.6.2014. Joukkomurha tapahtui noin viikkoa myöhemmin. Videolla toisen veljen parta ja hiukset ovat selvästi lyhyemmät kuin Isisin videolla näkyvän teloittajan, eli barettimiehen. Poliisin esitutkintamateriaalin mukaan terroristiryhmittymät hyökkäsivät yliopistolle vain kaksi päivää myöhemmin.

Puolustuksen mukaan tämä video osoittaa, ettei toinen veljistä ole voinut olla barettimies, sillä yliopistovideolla hänen partansa ja tukkansa ovat lyhyemmät kuin barettimiehellä.

– Henkilön ulkoinen olemus ei voi muuttua sillä tavoin, että muutamassa päivässä parta ja hiukset kasvavat noin kymmenen senttiä, toisen veljen vastavalituksessa sanotaan.

Myös toisen syytetyn asianajaja Mika Miesmäki näytti videon, jossa toinen veljeksistä on niin ikään lyhyessä tukassa ja parrassa. Syyttäjän mukaan puolustuksen videomateriaalien päivämääriin ei voi kuitenkaan luottaa. Miesmäki näkee, että videoilla on puolustukselle arvoa.

– Olennaista on se, että kaikessa siinä kuvamateriaalissa, mitä meillä on syytetyistä, kummallakaan ei ole pitkää tukkaa eikä partaa, Miesmäki sanoi oikeuden jäädessä lounastauolle.

Iltapäivällä oikeudessa kuullaan syytettyjä henkilökohtaisesti.