Irakilaiskaksosten terrorismitutkinta lähti syytetyn mukaan liikkeelle mustamaalaamisen takia

Terrorismi- ja sotarikostutkinta lähti vääristä syytöksistä, jotka johtuivat välikohtauksesta vastaanottokeskuksesta, toinen joukkomurhaoikeudenkäynnissä syytetyistä irakilaisveljeksistä kertoi tiistaina Turun hovioikeudessa.

– Vastaanottokeskuksessa jaettiin vaatteita ihmisille, kun huoneeseen (jossa vaatteita jaettiin) tunkeutui kolme, neljä henkilöä. Yhtäkkiä vaatteita alettiin heittää ilmaan, ja minua osui takin vetoketju silmään, mies kertoi arabian kielen tulkin välityksellä.

Miehen mukaan tämä johti sanaharkkaan vaatteiden heittelijöiden kanssa ja siihen, että paikalle tarvittiin poliisit. Hän kertoi, että on itse sunnimuslimi ja valtaosa vastaanottokeskuksen muista asukkaista oli shiioja. Näiden uskonnonsuuntausten välillä on ollut jännitteitä.

– Vastaanottokeskuksessa syntyi ryhmittymiä, jotka toimivat minua vastaan. He alkoivat hankkia näitä Isis-videoita ja sanoa, että tässä on tämä ja tässä on tämä, 27-vuotias mies kertoi.

Miehet tulivat Suomeen turvapaikanhakijoina vuonna 2015, ja tutkinta aloitettiin, kun useat Suomessa oleskelevat irakilaiset ottivat yhteyttä poliisiin. He kertoivat, että jompikumpi syytteessä olevista veljeksistä esiintyy Isisin propagandavideolla, jossa punabarettinen mies teloittaa Irakin armeijan sotilaita tai alokkaita.

Oikeuden tiistaisessa istunnossa katsottiin myös Isisin raakaa videomateriaalia niin kutsutusta Camp Speicherin joukkomurhasta, joka on oikeudenkäynnin keskiössä.

Kulttuurinen muuri ja kielimuuri

Oikeudessa väännettiin muun muassa siitä, onko poliisin käyttämä tulkki kääntänyt oikein puhelinkeskustelun toisen syytetyn ja syytettyjen kaksosten isän välillä. Oikeudessa olleet tulkit myös kertoivat, että eräällä puolustuksen videolla kuuluukin kaksi eri päivämäärää eikä yhtä, kuten on aiemmin luultu.

Kun syyttäjä kuulusteli syytettyä, käytiin myös keskustelua siitä, voiko veli-sana tarkoittaa biologisen veljen lisäksi jotakin muutakin, kuten mihin klaaniin kaksoset kuuluvat ja miten he suhtautuvat shiia-muslimeihin. Kielimuurin lisäksi oikeudenkäyntiä leimaakin kulttuurinen muuri, joka vaikeuttaa hovioikeuden tehtävää.

Poliisitutkinnan ja käräjäoikeusvaiheen aikana kävi ilmi useita seikkoja, jotka herättävät epäilyksen siitä, että miehet olisivat olleet Tikritissä joukkomurhan aikaan. Käräjäoikeudessa anonyymit todistajankertomukset ja esimerkiksi kuuntelu- ja videotallenteet jättivät kuitenkin epävarmaksi sen, olivatko miehet lähelläkään joukkomurhan tapahtumapaikkaa Tikritiä kesällä 2014.

Käräjäoikeus hylkäsi toissa vuonna syytteet, jotka 27-vuotiaat kaksoset kiistävät. Syyttäjä vaatii miehille hovioikeudessa elinkautista vankeutta muun muassa terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä murhista ja sotarikoksista.

Oikeudenkäynnissä oli määrä kuulla molempia syytetyistä identtisistä kaksosista, mutta tiistaina ehdittiin kuulla vain toista. Käsittely jatkuu vielä useita päiviä.