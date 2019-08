Iranin ulkoministeri penäsi Yhdysvaltoja pitämään kiinni ydinsovusta – Haavisto vetosi tankkerin vapauttamisen puolesta

Iranin ulkoministerin Mohammed Javad Zarifin mukaan Suomen tai minkään muunkaan maan toimiminen välittäjänä Iranin ydinsopimuksessa ei ole mahdollista ennen kuin Yhdysvallat alkaa noudattaa sopimusta, jota oli itse mukana luomassa.

– Sopimus on täydellinen, koska kukaan osapuolista ei pitänyt siitä. Sopimus, jota jotkut rakastavat, ei olisi hyvä, koska silloin toisen osapuolen pitäisi vihata sitä. Käsittääkseni valta Washingtonissa vaihtui vaaleilla, ei vallankaappauksella. Siksi edellisen hallinnon tekemien sopimusten pitäisi sitoa myös uutta hallintoa, sanoi kollegansa Pekka Haaviston (vihr.) Helsingissä tavannut Zarif.

Hormuzinsalmen kriisistä Zarif tyytyi huomauttamaan, että Iranilla on eniten rantaviivaa Persianlahdella.

– Siksi Iran on avainasemassa Hormuzinsalmen turvallisuuden suhteen. Ja totta kai salmi ja sen turvallisuus on tärkeä myös meille, Zarif sanoi.

Haavisto korosti myöhemmin toimittajille, että Euroopan suuret maat ja Euroopan unioni ovat ratkaisevassa asemassa sopimuksen kannalta. Vaikka Haaviston mukaan keskusteluissa ei tullut esiin konkreettisia neuvotteluajatuksia, oli ministeristä huomioimisen arvoista, että Zarif aloitti matkansa Suomesta ja Pohjoismaista.

– Se kuvaa varmaan sitä, että Pohjoismaat ja Suomi koetaan sellaisiksi maiksi, joissa ymmärretään jossain määrin Iranin tuskaa, joka on syntynyt nykyisistä pakotteista, Haavisto sanoi Helsingin Säätytalossa.

Suomen ulkoministerin mukaan ministeri Zarif oli kertonut, että Iranin taloustilanteen heiketessä kansalaisten mielialat ovat alkaneet kääntyä vihamielisiksi länttä ja Eurooppaa kohtaan.

– Tavallisten kansalaisten ajatuksissa Euroopaltakin on odotettu enemmän.

Haaviston mukaan ministerit keskustelivat ydinsopimuksen ja tankkeritilanteen lisäksi muun muassa ihmisoikeuksista. Molemmat ministerit korostivat tapaamisessa dialogin merkitystä.

"Siviiliväestön pitäminen panttina on aivan kohtuutonta"

Ulkoministeri Haavisto kertoi vedonneensa tapaamisessa Stena Impero -tankkerin ja sen miehistön vapauttamisen puolesta. Ministerin mukaan mitään konkreettista lupausta ei ministeri Zarifilta saatu.

– Siviiliväestön pitäminen panttina on aivan kohtuutonta. Siellä on joukko ihmisiä, jotka eivät tiedä mitään tulevaisuudestaan. Sellaisten ihmisten ottaminen pelinappulaksi tällaisessa kiistassa on raukkamaista.

Iranin ulkoministeriltä kysyttiin, mihin iranilainen Grace 1 -alus, nykyinen Adrian Darya, suuntaa nyt, kun se päästettiin jatkamaan matkaansa Gibraltarilta. Zarif toisti Iranin pitävän koko tankkerin pysäyttämistä laittomana, koska EU:n pakotteet eivät koske Irania. Hän jatkoi myös, ettei voi kertoa mihin tankkeri lopulta öljylastinsa vie "koska Yhdysvallat alkaisi heti uhkailla lastin vastaanottajaa".

Al-Holin suomalaiset mukana keskustelussa

Syyrian tilanne puhutti ministereitä. Haavisto kertoi ministeri Zarifin olleen erityisesti huolissaan Syyrian alueista kuten Idlibistä, joissa radikaalitoiminta jatkuu yhä. Haaviston mukaan hän kertoi Zarifille al-Holin leirillä olevista Suomen kansalaisista.

– Suomen kansalaisilla on aina meidän mielestä oikeus palata kotiin, Haavisto sanoi toimittajille.

Hän kertoi, että Suomen kansalaisille ollaan valmiita kirjoittamaan tarvittavat dokumentit, kun he pääsevät jonkun Euroopan unionin maan lähetystön piiriin. Ministeri kertoi myös, että asiasta ei ole saatu vielä tyydyttävää vastausta kurdihallinnolta, jonka alueella al-Holin leiri sijaitsee.

Haavisto korosti, että Suomella ei ole keinoja mennä hakemaan kansalaisia pois sotilaiden hallitsemilta alueilta.