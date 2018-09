Irtisanomislakikiistassa kierrokset nousevat – "Onko niin, että joudutaan turvautumaan joihinkin muihinkin toimenpiteisiin kuin pelkästään ylityökieltoon"

Työmarkkinoille näyttää tulevan pitkä syksy, kun irtisanomislakihanke on menossa eduskuntaan marraskuussa ja esimerkiksi Teollisuusliitto on kertonut napsauttavansa ylityökiellon jo maanantaista päälle.

Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan liitto ei ole määritellyt ylityökiellon päättymisaikaa vaan se on maanantaista eteenpäin.

– Sitten on eri asia, miten tilanne tässä kehittyy. Onko niin, että joudutaan sitten turvautumaan joihinkin muihinkin toimenpiteisiin kuin pelkästään ylityökieltoon, Aalto sanoi tänään.

Teollisuusliiton hallitus käsittelee tilannetta viikon päästä perjantaina ja SAK:n hallitus on koolla lokakuun alussa.

– Siinä on varmaan seuraava arvioinnin kohta, mikä tilanne sillä hetkellä sitten on, Aalto sanoi.

Työministeri Jari Lindströmin (sin.) mukaan hallitus ei ole perumassa irtisanomislakihankettaan.

Valmistelussa on lakihanke, jolla helpotettaisiin henkilöperusteista irtisanomista pienissä, alle 20 työntekijän yrityksissä. Hallituksen irtisanomislakihanke on kuumentanut työmarkkinasyksyn nopeasti. Eilen SAK:n voimaliitto Teollisuusliitto ilmoitti ylityökiellosta. Se astuu voimaan 17. syyskuuta.

– Mitä enemmän tässä aikaa kuluu, sitä enemmän voi tulla tällaisia vastaavia ilmoituksia, se tässä tietysti on huolestuttavaa, Lindström sanoi.

Lindströmin mukaan toimenpiteet – vaikka lopullinen esitys ei ole tiedossa – kertovat ehkä siitä, että jotkin alat ovat kerta kaikkiaan päättäneet, ettei ole olemassa kompromisseja.

– Tämä protesti kohdistuu mielestäni vääriin tahoihin silloin kun se kohdistuu työnantajiin, suomalaiseen yhteiskuntaan. Tässä on kyseessä selkeästi poliittinen mielenilmaus, jonka sijaiskärsijöinä ovat työnantajat ja ehkä palvelua tarvitsevat ihmiset, Lindström sanoi tänään ajankohtaistilaisuudessa.

Aikataulu ennallaan

Lindströmin mukaan aikataulu on ennallaan, eli lakiesitys asiasta eduskunnalle on tarkoitus antaa marraskuussa. Tuolloin on tarkoitus antaa myös toinen laineita nostattanut lakiesitys omatoimisen työnhaun malliin liittyen.

– Käymme lausuntopalautetta irtisanomissuojasta läpi. Siellä on havaintoja, jotka on syytä ottaa ihan vakavasti ja niiden pohjalta katsoa ja viimeistellä lopullinen esitys, joka menee marraskuussa eduskuntaan, Lindström sanoi.

Lindströmin mukaan siellä voi olla palikoita, joita voidaan siirrellä. Lindström ei ottanut kantaa tarkemmin mahdollisiin palikoihin.

– Totta kai mietimme, mitä siellä voidaan siirrellä ilman että se vaikuttaa meidän omaan tavoitteeseemme, joka on työllistämiskynnyksen alentaminen pienissä yrityksissä, Lindström sanoi.