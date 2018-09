Irtisanomissuojan heikentämistä vastustavat työtaistelutoimet näkyvät jo – hoitoalalle odotettavissa vastaava kaaos kuin viime keväänä

Maanantaina alkaneella ylityökiellolla on ollut jo vaikutuksia tuotannon pyörittämiseen monissa yrityksissä, arvioi Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto. Hän kertoo STT:lle keskustelleensa asiasta monen toimitusjohtajan kanssa.

– Jos kysytään, vaikuttaako ylityökielto maan hallituksen toimiin, niin sitä en osaa sanoa, Aalto lisää.

Ylityökiellolla vastustetaan hallituksen irtisanomissuojaa heikentävää lakihanketta, jolla on tarkoitus helpottaa henkilöperusteista irtisanomista pienissä, alle 20 työntekijän yrityksissä. Hallitus uskoo tämän madaltavan pienyritysten kynnystä palkata työntekijöitä.

Lakihanke on herättänyt laajaa vastustusta oppositiossa ja palkansaajapuolella. Kritiikissä on muun muassa epäilty hankkeen työllistämisvaikutuksen tehoa. Työntekijäpuolelta on vaadittu, että hallitus perääntyy aikeistaan.

Maanantaina alkaneissa ylityökielloissa ovat mukana Teollisuusliitto, teollisuuden toimihenkilöt Prosta ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT. Ylityökielto alkoi puoliltaöin.

Aalto kertoo, että Teollisuusliitossa on pohdittu myös jatkotoimia, mutta hän toivoo, että nykyiset toimet riittäisivät havahduttamaan hallituksen.

Hoitoalalta tukea työtaistelulle

Hallituksen vastaiset työtaistelut ovat laajenemassa. STTK:laiset lähi- ja perushoitajaliitto Super sekä sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kertoivat tänään aloittavansa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ensi viikon keskiviikosta alkaen.

Kielto alkaa 26. syyskuuta aamukuudelta ja päättyy perjantaina 28. päivänä.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen arvioi, että hoitoalalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellon vaikutukset tulevat esiin teollisuuden aloja voimakkaammin.

– Saimme vaikuttavuudesta näyttöä viime keväänä, kun liittokierroksella teimme tämän saman. Aika nopeasti vaikutukset alkoivat näkyä, Rytkönen kertoo STT:lle.

Hänen mukaansa lakihankkeen vastustamisessa on ennen kaikkea kyse ay-liikkeen kivijalan ja tasa-arvon puolustamisesta.

– Tässä yritetään asettaa kansalaiset täysin eriarvoiseen asemaan riippuen siitä, minkä kokoisella työnantajalla he ovat töissä.

Superin puheenjohtaja Silja Paavola on huolissaan, että irtisanomissuojan heikentämistä seuraisi lumipalloilmiö.

– Ei ole millään lailla perusteltua tällainen, koska se mahdollistaa heikennyksiä hyvin moneen muuhun asiaan, Paavola kommentoi STT:lle.

Myös muista liitoista on kuulunut varoituksen sanoja. Terveydenhoitajaliitto on ilmoittanut valmistelevansa järjestöllisiä toimia irtisanomissuojan heikennystä vastaan. Aiemmin esimerkiksi SAK:n ja STTK:n hallitukset ovat kertoneet olevansa valmiita järjestöllisiin toimiin. Viime viikolla SAK:lainen JHL ilmoitti olevansa valmis toimiin.

Rinteen mukaan Sipilä syyllinen työmarkkinoiden helinään

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kommentoi ylityökieltoja lauantaina Ylen Ykkösaamussa. Rinteen mukaan niiden syynä on se, että hallitus edistää työelämään liittyviä muutoksia yksipuolisesti.

– Kyllähän tämä hallitus on tämän vaalikauden aikana toiminut hyvin pitkälle työnantajan edusmiehenä, Rinne sanoi.

Rinne luetteli hallituksen tekemiä palkansaajiin ja työttömiin kohdistuneita toimia, kuten aktiivimallin sekä työajan pidentämisen.

– Kamelin selkä on katkennut. Huolimatta siitä, että hallitus on sopinut työmarkkinaosapuolten kanssa, että työelämään liittyviä muutoksia ei tehdä yksipuolisesti vaan kolmikannassa, niitä asioita viedään eteenpäin.

Aiemmin jo liittojen kannanottoihin vastannut keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen toppuutteli Rinteen kommentteja.

– Rinteellä on tietenkin oikeus näkemyksiinsä, mutta tulosten valossa sanoisin, että kyllä tässä on ennen muuta työttömän asialla yritetty olla. Päällimmäinen tavoite on ollut saada lisää työpaikkoja Suomeen, ja siinä on kyllä aika lailla onnistuttukin. Tällä vaalikaudella on saatu jo reilusti yli 110 000 suomalaiselle töitä. Tähän on tarvittu myös poliittisia päätöksiä, joista osa on ollut vaikeitakin, Kaikkonen sanoi tiedotteessa.

Viime viikolla Kaikkonen sanoi eduskunnassa, että hallituksen täytyy käydä läpi lakihankkeesta lausuntokierroksella saatu palaute ja sen jälkeen arvioida, minkälaisia mahdollisia muutoksia tuohon esitykseen tarvitaan.

– Odotetaan tässä hallituksen arviota tilanteesta, Kaikkonen sanoi.