Isän odottamaton kuolema lähensi Heikki Herliniä ja Riikka-siskoa: "On hyvin tärkeää, että ihmisiä katsotaan ilman massiivisia lokerointeja"

Sisaruus on erityistä ja ainutlaatuista. Ja vielä erityisempää, jos toinen osapuoli on pitkäaikaissairas tai vammainen.

Koneen hissisukuun kuuluva Heikki Herlin tuntee tällaisen sisarussuhteen läpikotaisin. Hänen 3,5 vuotta vanhemmalla siskollaan Riikalla on Downin oireyhtymä.

– Olen kuullut, että kun minut on 1990-luvun alkupuolella tuotu vauvana kotiin, Riikka on ollut varsin ok tällaisen pienen nyytin kanssa. Nähtävästi pienoinen järkytys hänelle oli tullut lapsena, kun olin alkanut liikkumaan ja ryömimään. Siinä vaiheessahan pikkusisarus lähtee liikkumaan kaikkiin sellaisiin paikkoihin, missä pikkusisaruksen ei pitäisi olla. Järkytys oli ollut vielä kovempi, kun opin kävelemään, Heikki Herlin naurahtaa.

Hän oli tiistaina Kuopiossa avaamassa Ainutkertaista sisaruutta -valokuvanäyttelyä.

Heikki Herlin muistelee olleensa parivuotias, kun hänen vanhempansa kertoivat isosiskon erityislaatuisuudesta. Asian käsitteleminen on ollut omanlaisensa kasvuprosessi.

– Siinähän oppii joka tapauksessa ihmisestä jotain uutta. Siinä vaiheessa kysymys on jonkinlaisesta erityisyyden kokonaisuudesta.

– On hyvin tärkeää, että ihmisiä katsotaan ilman mitään massiivisia lokerointeja. Ennemminkin voidaan katsoa tiettyjä piirteitä, mutta silloinkin meillä jää kokonainen persoona näkemättä, ja se taas on hyvin eri asia.

– Onkin alleviivaamisen arvoista, millaiset persoonat ovat toistensa kanssa tekemisissä. Siihen liittyy myös sisaruus, koska juuri siinä nähdään miten eri persoonat toimivat toistensa kanssa, Herlin pohtii.

Odottamaton tragedia kohtasi Herlinien perhettä syksyllä 2017. Isä-Niklas menehtyi yllättäen sairauskohtaukseen vain 53-vuotiaana.

– Kun isämme kuoli, kokemus perheestä tuli meillä kummallakin esiin. Tällöin tunsin erittäin vahvaa läheisyyttä isosiskoni kanssa, koska jaoimme samanlaisen kokemuksen perheestä.

– Pääpiirteittäin suhteemme ei muuttunut isän kuoleman jälkeen. Korkeintaan sitä alkoi tiedostaa sellaisia asioita, jotka ovat aina olleet olemassa: yhteistä perhettämme ja historiaamme. Sitä katsoo uudella tavalla, kun perhettä on vähemmän, Heikki Herlin pohtii.

Suomen vauraimpiin henkilöihin lukeutunut Niklas Herlin perusti vuonna 2012 tyttärensä nimeä kantavan Riikka Herlinin säätiön, jonka tarkoituksena on tukea ja kehittää kehitysvammaisten ihmisten virkistys-, harrastus ja asumistoimintaa, sekä muuten edistää kehitysvammaisten toimintakykyä.

Heikki Herlin istuu säätiön hallituksessa.

Herlin kuvailee suhdettaan siskoonsa erittäin läheiseksi ja lämpimäksi. Hän painottaa olevansa ennen kaikkea pikkuveli.

– Lapsena mukaan tuli vastuu, mutta en oikein itsekään tiedä missä muodossa. Isäukko sanoi joskus julkisesti, että minä olisin noin seitsemänvuotiaana kasvanut jollain tavalla Riikasta ohi. Olen railakkaasti eri mieltä isäni kanssa: en ikinä ole lakannut olemasta pikkuveli, eikä isosiskoni ole missään vaiheessa lakannut olemasta isosiskoni.