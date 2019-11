Isänpäivää vietetään tänään – Suomessa on lähes 1,3 miljoonaa isää

Tänään vietetään isänpäivää. Suomessa on noin 1,27 miljoonaa isää. Yhdellä isällä on keskimäärin 2,25 lasta. Miehistä 57 prosenttia on isiä.

Suurella osalla isistä on yhteisiä harrastuksia lastensa kanssa. Tilastokeskuksen mukaan yli 40 prosenttia isistä harrastaa lastensa kanssa liikuntaa. Suosittua on myös erilaisissa kulttuuritilaisuuksissa, museoissa ja näyttelyissä käyminen sekä urheilukilpailujen katsominen.

Ensimmäistä kertaa isäksi tuli viime vuonna noin 18 800 miestä. Vanhempainpäivärahaa sai viime vuonna 59 600 isää. Kansaneläkelaitoksen mukaan määrä väheni edellisvuodesta 2,5 prosenttia, mikä johtuu syntyvyyden laskusta. Päivärahaa saavien äitien määrä putosi jyrkemmin kuin miesten.

Lapsen saaneet isät pitivät isyys- ja vanhempainvapaita keskimäärin 36 arkipäivää eli noin kuusi viikkoa. Enimmillään miehet voisivat pitää isyys- ja vanhempainvapaita yhdeksän viikkoa. Peräti neljännes isistä ei pitänyt vapaita lainkaan.

Yksinhuoltajaisiä yli 18 000

Tilastokeskus kertoo, että isien yleisimpiä ammattiryhmiä ovat kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat, talonrakentajat ja myyntiedustajat.

Perhevapaita käyttäneiden isien joukossa yleisin ammattiryhmä oli erityisasiantuntijat, joita oli noin viidesosa päivärahan saajista. Perhevapaita pitäneistä 93 prosenttia oli palkansaajia ja 7 prosenttia yrittäjiä.

Avioparin ja lapsien muodostamien perheiden osuus oli 58 prosenttia kaikista perheistä. Isien ja lasten muodostamia perheitä oli hieman yli 3 prosenttia kaikista lapsiperheistä. Yksinhuoltajaisiä oli viime vuonna noin 18 300.