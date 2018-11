Isiä juhlitaan tänään harmaudessa ja tihkusateessa

Tänään vietetään isänpäivää. Päivää vietetään Suomessa kaikkien isien kunniaksi aina marraskuun toisena sunnuntaina.

Ilmatieteen laitoksen mukaan isät juhlivat suuressa osassa maata pilvisessä, lauhassa ja tihkusateisessa säässä.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on lähes 1,26 miljoonaa isää. 15–82-vuotiaista miehistä yli puolella on lapsia. Yli 64-vuotiaista miehistä isiä on neljä viidestä.

Yhdellä isällä on keskimäärin 2,25 lasta, ja isäksi tullaan keskimäärin 31,5-vuotiaana.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) esitti tällä viikolla Vuoden isä -tilaisuudessa isänpäivää viralliseksi liputuspäiväksi kuten äitienpäivä jo on.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) on jo luvannut, että isänpäivästä tehdään virallinen liputuspäivä.

Suomessa isänpäivää on vietetty 1970-luvun alusta lähtien.

Pisimmät vain isille omistetut perhevapaat E-Koreassa ja Japanissa

Isien yleisimpiä ammattiryhmiä ovat kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat, myyntiedustajat ja talonrakentajat, Tilastokeskuksesta kerrotaan.

Vuoden 2017 aikana vanhempainpäivärahaa sai lähes 61 200 isää. Noin kolmasosa päivärahoista maksettiin 30–34-vuotiaille isille.

Suomessa isyysvapaa on pituudeltaan noin 9 viikkoa. Tämän lisäksi isä voi pitää vanhempainvapaata.

Pisimmät vain isille omistetut perhevapaat ovat OECD:n mukaan Etelä-Korean 53 viikkoa ja Japanin 52 viikkoa, mutta niiden käyttö on vähäistä. Euroopan maista pisimmät vain isien käytössä olevat perhevapaat ovat Ranskassa (28 viikkoa), mutta silti Ranskassa perhevapaiden käyttäjistä vain noin 4 prosenttia on miehiä. Isien osuus käytetyistä perhevapaista on suurin Pohjoismaissa ja Portugalissa.