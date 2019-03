Iso jätekasa palaa Kempeleessä, alueen ihmisiä kehotetaan välttämään savussa liikkumista

Iso jätekasa palaa Kempeleen jätekeskuksessa Pohjois-Pohjanmaalla aiheuttaen runsaasti savua lähiympäristöön. Pelastuslaitos kehottaa alueen asukkaita sulkemaan ilmastoinnit ja välttämään liikkumista savussa. Palopaikka sijaitsee melko lähellä Kempeleen keskusta.

Päivystävä palomestari Vesa Ek kertoo, että kyse on varotoimesta. Hän oli aamuviiden maissa vasta matkalla paikalle eikä osannut arvioida tarkemmin savun määrää.

– Kunhan ihmiset alkavat heräillä töihin ja liikkumaan, hätäkeskukseen varmaan tulee muutenkin ilmoituksia savun hajusta. Se on ennaltaehkäisevää, että halutaan saada vähän informaatiota ihmisille, Ek sanoi.

Sammutustöiden arvioidaan kestävän useita tunteja. Pyörittävä tuuli ja jätekasan suuruus vaikeuttavat sammutusta.

– Jätepenkka on tosi iso ja haastava sammuttaa, se on korkea, leveä ja vaikeasti jalan tavoitettavissa. Konekalustoa pitäisi saada paikalle, Ek kertoi.

Palomestari arvioi, että jätekasa on kytenyt jo pidempään, mutta sääolojen muuttuminen on voimistanut paloa. Kasassa on muun muassa rakennusjätettä.

Pelastuslaitos sai palosta hälytyksen aamukolmen jälkeen.