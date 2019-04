Iso ja pieni jyräsivät suklaamunatestissä: Keskisuomalaisen raati maistoi 12 munaa ja oli aika ankara

Jos haluat tehdä jonkun iloiseksi, anna hänelle pääsiäismuna. Tässä asiassa ei ole poikkeuksia. Munat eivät kuitenkaan ole samasta puusta veistettyjä, joten Keskisuomalaisen toimituksen raati maisteli rykelmän munia, jotta kenenkään ei tarvitsisi ostaa sikaa säkissä.

Keskityimme arvostelussa suklaan makuun, mutta silmäilimme myös käärettä. Monissa munista oli lelu. Se kerrotaan mainintana, jotta kaikki vanhemmat voivat välttää pääsiäisen klassikkomokan, joka huipentuu suklaisen lapsen itkuun yllätyksettömän munan ääressä.

Aikuisista koostuva raatimme kuitenkin villiintyi leluttomista munista ja julisti niiden sopivan hyvin kahvin kanssa.

Munaostoksilla käytiin neljässä suuressa liikkeessä Jyväskylässä, ja jokaisesta valittiin sattumanvaraisesti kolme munaa.

Kuusihenkinen raati rankkasi herkut kouluarvosanoin.

Kinder surprise Barbie:

0,83e, 20g (munasta löytynyt lelu: Barbie-figuuri)

Arvosanat: 8, 8, 10-, 7, 9, 9,5. Keskiarvo 8,5

Raadin kommentteja: Pettämätön klassikko. Tuttu, hyvä maku. Miksi hyvään suklaaseen on sotkettu valkoista töhnää? Kiva, että tässä on kahta eri suklaata. Pakkauksen ulkonäkö vedonnee pieniin tyttöihin. Makea jälkipotku. Kinder ei petä. Nam. Maku ok, makea, mutta ei liian.

(Ostopaikka: Seppälän K-Citymarket)

Marabou Eggs suklaatäytemuna, 4-pack:

3,49e, 4 x 34 g (ei lelua)

Arvosanat: 7+, 5, 8, 8, 9, 9,5. Keskiarvo 8-

Raadin kommentteja: Omaperäinen muna, töhnää olisi ihana lusikoida kahvin kanssa. Maku ihana, töhnä on kivaa, mutta sotkee. Voisin kuvitella, että tämä muna on monessa perheessä haastava. Vekkulin makuista. Liian makea. Aika tylsä pakkaus. Tosi hyvä täyte, joka ei ole liian makea. Myös päällyssuklaa oli aika hyvää. Hankalampi syödä kuin normimuna.

(Seppälän K-Citymarket)

Lätkämuna:

1,29e, 20g (lelu: HPK:n jääkiekkoilijan miniatyyri)

Arvosanat: 6+, 6, 6, 6, 5,5, 6+. Keskiarvo 6

Raadin kommentteja: Hieman teollinen maku, mutta hieno muna kuorittuna. Onkohan tämä nyt joku Kinderin kilpailija, ei kuitenkaan maistu samalta. Erilainen ulkoasu plussaa, mutta maku tylsä, teollinen. Lapset varmaan tykkäävät ulkoasusta. Vähän kuin joulukalenterisuklaata söisi.

(Seppälän K-Citymarket)

Lindt Kana minisuklaamunat, pussi:

2,85e, 90g (ei lelua)

Arvosanat: 8, 7,5, 7, 9, 9,5, 9-. Keskiarvo: 8+

Raadin kommentteja: Varmasti täydellinen yhdistelmä kahvin kanssa. Ulkonäkö pieni ja söpö. Minut tämä jätti kylmäksi. Hyvin makeaa, tuo mieleen Maraboun maun ja lapsuuden. Pakkaus ok, kiva, että siinä on erivärisiä munia. Tehty ehkä enemmän aikuisille. Ruotsalainen maku. Maistuu oikealta suklaalta.

(Minimani)

Rähinä-yllätysmuna:

2,29e, 50g (lelu: avaimenperä)

Arvosanat: 5, 4, 6, 7-, 4+, 6. Keskiarvo 5+

Raadin kommentteja: Maku ei kovin hyvä, outo. Räppimuna ei säväytä. Nyt on kyllä aika valju maku. Ei maistu oikein miltään. Tulee mieleen bulkkituotanto. Pakkaus on ihan hieno.

(Minimani)

Karkkipussi Maitosuklaamunia, pussi:

3,49 e, 380g (ei lelua)

Arvosanat: 10-, 9, 10, 8, 10, 9+. Keskiarvo 9+

Raadin kommentteja: Aivan ihana koostumus, eikä ole liian makea. Näitä voisi syödä vaikka kuinka paljon. Ostan näitä joka vuosi paljon. Ulkonäkö pieni ja söpö. Liian makea minulle. Kahville kyytiläinen.

(Minimani)

Rölli-yllätysmuna:

0,79 e, 20g (lelu: pieni muistipeli)

Arvosanat: 5,5, 5, 6, 4, 6,5, 6. Keskiarvo 5,5

Raadin kommentteja: Söpöltä näyttää, tulee mieleen muistoja lapsuudesta. Nyt meni pitkälle jäähylle. Maku mitäänsanomaton, kuka tällaisia kehittää? Hauska kääre. Aromiton. Vaatimaton. Ei ole kunnon suklaata nähnytkään.

(Seppälän Prisma)

Itse ilkimys suklaayllätysmuna:

1,75 e, 60g (lelu: Minion-frisbee)

Arvosanat: 5, 7+, 6,5, 4, 6, 6. Keskiarvo: 6-

Raadin kommentteja: Taas joulukalenterisuklaata. Ruma pakkaus. Aika massaan uppoutuva maku. Örkki kääreessä kiva. Söpö heppu tämä Minion, meillä on katseltu Itse ilkimys -elokuva, jossa Minion esiintyi. Maku aika bulkkia.

(Seppälän Prisma)

Karkkipussi Linnunmunia-maitosuklaarae, pussi:

3,45 e, 240g (ei lelua)

Arvosanat: 9-, 7, 10, 10, 8, 9. Keskiarvo 9-

Raadin kommentteja: Nämähän ovat kuin viiriäisen munia. Ihanan rapsakoita. Nättejä munia. Maistuu aivan Amerikan pastilleille. Kiva, että on vähän erilainen maku kuin muilla, ei kuitenkaan ole oma lempparini. Toimivat hyvin kakunkoristeina. Kiva suutuntuma. Ulkonäkö houkuttelee syömään.

(Seppälän Prisma)

Zaini Moomin-yllätysmuna, 4 pack:

3,75 e, 4 x 20 g (lelu: Muumimamma-figuuri)

Arvosanat: 6, 6-, 4,5, 6, 5, 7. Keskiarvo: 6-

Raadin kommentteja: Kääreessä on talvinen meininki, mutta eivätkös Muumit nukkuneet talvella? Jee, Muumit. Maku vaatimaton. Kääre söpö, mutta siitä ei tule pääsiäinen mieleen. Haisulimainen maku. Taas joulukalenterisuklaata, tulevatkohan nämä kaikki suklaat samasta paikasta?

(Seppälän Lidl)

Fazer Mignon:

1,89 e, 52 g (ei lelua)

Arvosanat: 10, 7, 9+, 9,5, 10, 10. Keskiarvo 9+

Raadin kommentteja: Ihanan pähkinäinen maku ja hieno pakkaus. En tykkää, jokin maku sen tekee. Ulkonäkö simppeli. Eroaa kyllä kaikista muista. Ainoa oikea pääsiäismuna. Tyylikäs. Miksi mä en ole ostanut tätä ikinä? Klassikko. Hyvin pähkinäinen.

(Seppälän Lidl)

Koiramäki-yllätysmuna:

0,89 e, 20 g (lelu: Koiramäki-rannekoru)

Arvosanat: 7-, 5,5, 5, 5, 5, 7. Keskiarvo: 6-

Raadin kommentteja: Yllättävä, rusinainen maku. Kiva pakkaus. Maku on vähän tunkkainen ja ulkonäkö hyvin tavallinen. Perussuklaata.

(Seppälän Lidl)