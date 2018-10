Iso potti jaossa maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa – asiantuntija listaa kolme puutetta, jotka koulutusta nykyisin vaivaavat

Maahanmuuttajien kotouttamisessa liikkuvat jälleen isot rahat, kun ely-keskukset kilpailuttavat kotoutumiskoulutuksia. Parin vuoden takaiset sopimukset ovat lähiaikoina katkolla monin paikoin Suomessa.

Kaikkiaan kotoutumiskoulutukseen on budjetoitu noin 65 miljoonaa euroa ensi vuoden talousarvioesityksessä. Määrä on parin viime vuoden tasolla.

Ely-keskukset päättävät hankinnoistaan itsenäisesti. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ei seuraa ely-keskusten sopimustilannetta eikä sanele sitä, miten hintaa ja laatua tulisi painottaa tarjouskilpailuissa.

TEM kuitenkin seuraa koulutuksen toteutumista tilastollisesti ja opiskelijapalautteen perusteella, kertoo neuvotteleva virkamies Markku Virtanen.

– Palautteen mukaan laatu on erittäin hyvä, lähes 90 prosenttia pitää koulutusta hyvänä tai erinomaisena.

Suurin potti Uudellamaalla

Suurin potti on jaossa Uudellamaalla, jossa kotoutumiskoulutukseen käytetään ensi vuonna noin 30 miljoonaa euroa.

Tarjouskilpailu Uudellamaalla on parhaillaan käynnissä. Tällä hetkellä palveluntuottajina on sekä yksityisiä että julkisin varoin rahoitettuja. Uudenmaan ely-keskuksessa on oltu koulutuksen laatuun ”keskimäärin tyytyväisiä”, kertoo maahanmuuttopäällikkö Jaana Suokonautio. Sopimuksia ei ole tarvinnut irtisanoa kesken kauden.

– Opiskelijapalautteen perusteella on jouduttu kuitenkin puuttumaan esimerkiksi opettajien suureen vaihtuvuuteen.

Maahanmuuttajanaiset jäävät ulkopuolelle

Pakolaisavun asiantuntija Ida Schauman nostaa esille kolme puutetta kotoutumiskoulutuksessa. Ensimmäinen on kielen opetus, johon kiinnitettiin hiljattain huomiota myös OECD:n Suomen kotouttamispolitiikkaa koskevassa raportissa.

– Vain viidesosa osallistujista saavuttaa ammattikoulutukseen tarvittavan kielitaidon. Tuloksissa on parantamisen varaa.

Sittemmin ammatilliseen koulutukseen vaadittavia kielitaitovaatimuksia on lievennetty, jotta siirtyminen kotoutumiskouluksesta eteenpäin helpottuisi.

Toisena Schauman mainitsee yhteiskuntatiedon opettamisen.

– Sitä pitäisi opettaa omalla kielellä kaikille maahanmuuttajille. On tärkeää saada tietoa kotoutumisen alkuvaiheessa omista oikeuksista ja velvollisuuksista.

Kolmas asia on se, että koulutuksen ulkopuolelle jää monia ryhmiä, suurimpana kotona olevat maahanmuuttajanaiset.

– Suuri osa naisista jää tavoittamatta. Kuitenkin äidit vaikuttavat paljon myös lasten kotoutumiseen.