Iso rivitalopalo Raaseporissa – yksi ihminen loukkaantui

Raaseporin Gumnäsintiellä on syttynyt tulipalo kymmenen asunnon rivitalossa, kertoo Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos. Palo on levinnyt neljään huoneistoon. Yksi ihminen on loukkaantunut, mutta kuolonuhreja ei ole.

Pelastuslaitoksen mukaan sammutus jatkuu useita tunteja. Paikalla on useita sammutusyksiköitä.