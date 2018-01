Iso tiilirakenteinen omakotitalo palaa Keuruulla

Keuruulla palaa noin 200-neliöinen omakotitalo. Paikka sijaitsee Seiponmäen juurella, Lehtokynnäällä.

Palo on tiilirakenteisen omakotitalon kattorakenteissa.

– Omakotitalossa on ollut alunperin tasakatto, jonka päälle on rakennettu myöhemmin harjakatto. Palo on tasakatossa, siksi sen sammutustyöt ovat haastavat, kertoo paikalla käynyt Keskisuomalaisen toimittaja Päivi Liimatainen.

Hälytyksen palosta teki naapuri hieman ennen kello 17 sunnuntaina alkuillasta.

Pelastuslaitoksen mukaan rakennus oli palon syttymishetkellä tyhjä, joten kukaan ei loukkaantunut tulipalossa.

Päivystävä palomestari Matti Palosaari arvioi sammutustöiden jatkuvan maanantaihin aamuyöhön saakka. Harjakatto täytyy ensin purkaa, jotta tasakatossa oleva palo päästään sammuttamaan.

Talon omistajat on Palosaaren mukaan tavoitettu. Hänen mukaansa talo vaurioituu kauttaaltaan käyttökelvottomaksi.

Pelastuslaitokselta on paikalla useita sammutusautoja muun muassa Kolhosta, Haapamäeltä, Petäjävedeltä ja Jyväskylästä. Paikalla on myös koura-auto, jolla harjakattoa saadaan purettua sekä nostolava-auto ja säiliöauto. Henkilöstöä paikalla on yhteensä noin 20 henkilöä.

– Palo on ehtinyt levitä hieman jo asunnon puolelle, Liimatainen kertoi.

Tulipalon syttymissyytä ei vielä tiedetä.