SDP, kokoomus ja keskusta eivät ole valmiita puoluetuen tason laskemiseen. Puoluesihteerit pitävät tiukasti kiinni puolueiden tarpeesta nykyisiin avustuksiin.

– En ole valmis laskemaan. Teemme nykyään kaikki asiat, mitä on tehty aina aikaisemminkin ja sen päälle on tullut ympäri vuorokauden toimiva media ja sosiaalinen media. Ja henkilökuntamäärä on varmaan puolet siitä, mitä se on aiemmin ollut, kommentoi SDP:n puoluetoimistoa pyörittävä puoluesihteeri Antton Rönnholm.

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen on vakuuttunut, että puoluetuen tason laskeminen johtaisi puolueet keskenään eriarvoiseen asemaan ulkopuolisen rahoituksen hankkimisessa tai ajaisi poliittista järjestötoimintaa alas.

– Keskusta näkee kaiken järjestötoiminnan tukemisen tärkeänä, myös poliittisen järjestötoiminnan tukemisen puoluetuen kautta, Pirkkalainen sanoo.

Hänen mukaansa poliittisen järjestötoiminnan tukeminen yhteisistä varoista tukee samalla demokratian läpinäkyvyyttä.

Kokoomuksen puoluesihteeri Janne Pesonen perustelee nykytason kannattamista sillä, että kokoomus on suomalaisen demokraattisen enemmistöparlamentarismin puolella.

– Puolueet ovat keskeinen osa tätä järjestelmää, hän viestittää.

Perussuomalaiset saa eniten tukea kansanedustajien määrään nähden

Gallup-kannatuksen perusteella SDP, kokoomus ja keskusta ovat Suomen suurimmat puolueet. Perussuomalaiset taas saa nykyiseen kannatukseensa ja kansanedustajamääräänsä nähden reilusti eniten puoluetukea, koska avustukset myönnetään puolueiden eduskuntavaaleissa saamien kansanedustajapaikkojen mukaan. Sininen tulevaisuus ei saa puoluetukea, vaan sinisiin loikanneiden kansanedustajien osalta avustus menee perussuomalaisille.

Keskustan avustus on tänä vuonna 7,3 miljoonaa euroa, perussuomalaisten 5,6, kokoomuksen 5,5 ja SDP:n 5 miljoonaa.

– Olemme jo 2011 eduskuntavaaleissa todentaneet, että pienemmälläkin puoluetuella pystyy tekemään vaikuttavaa politiikkaa ja hyviä tuloksia vaaleissa, perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo kommentoi.

Hän leikkaisi puoluetukea ja asettaisi vaalikampanjoille katot.

Sinisten Terho nosti leikkaamisen esille

Puoluetuet nosti viimeksi tapetille sinisten puheenjohtaja Sampo Terho. Hän haastoi blogissaan reilu viikko sitten muut puolueet keskustelemaan tuen leikkaamisesta jo tulevalla vaalikaudella.

– Olemme järjestäneet puoluekokouksen, puoluevaltuuston kokouksia ja tapahtumia ympäri Suomea, luoneet ohjelmia, viestineet niistä ja perustaneet kymmeniä paikallisyhdistyksiä. Ihan samoja asioita kuin ne puolueet, jotka saavat tähän miljoonia veronmaksajien rahaa vuosittain, hän kirjoittaa.

Suurimpien puolueiden puoluesihteerien kommenttien perusteella leikkauksia ei ole luvassa. SDP:n Rönnholm olisi valmis jopa kasvattamaan tukea suhteessa äänestysprosentin paranemiseen.

– Siinä mitattaisiin puolueiden kykyä saada ihmisiä vaaliuurnille ja politiikkaan mukaan.