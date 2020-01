Israelin poliisi otti kiinni kansanedustaja Anna Kontulan – vapautui kymmenen tuntia kiinnioton jälkeen

Israelin poliisi otti kiinni maanantaina kansanedustaja Anna Kontulan (vas.) kansainvälisen aktivistiryhmän kanssa. Kontula kertoo tiedotteessa pyrkineensä järjestämään Gazan rajalla mielenilmauksen, jolla kiinnitettäisiin huomio Gazan epätoivoiseen tilanteeseen.

Israel ja Egypti ovat saartaneet Gazaa vuodesta 2007. Muun muassa YK:n ex-ihmisoikeuskomissaari on kuvannut Gazan saartoa kansainvälisen oikeuden vastaiseksi. Sen on katsottu rankaisevan siviilejä kollektiivisesti ja vaarantavan ihmisten toimeentuloa ja ruokaturvaa perusteellisesti.

– Olin matkalla demonstraatioon, jossa tarkoituksena oli tunkeutua Gazaan protestoidakseni siellä humanitaarisen kriisin aiheuttanutta saartoa vastaan, Kontula kertoi STT:lle tiistaina. Kontula sanoi halunneensa myös protestoida Suomen asekauppaa Israelin kanssa.

Gazaan tunkeutumisessa on olemassa diplomaattisen selkkauksen vaara. Kontula kertoo pohtineensa asiaa etukäteen.

– Minusta sellainen asenne, että kansainvälisen oikeuden loukkauksia ei tulisi kritisoida, jos se saattaa huonontaa (maiden välisiä) suhteita, kuulostaa kauhean 70-lukulaiselta, Kontula sanoo.

Kontulan vasemmistoliitto istuu hallituksessa. Miksi Suomen hallitus ei ole tehnyt poliittista päätöstä asekaupan keskeyttämisestä Israelin kanssa?

– En usko, että kukaan vasemmistoliitossa vastustaisi päätöstä. En näe, että nämä tavat toimia ovat toisistaan poissulkevia. Jos asian profiilia haluaa nostaa poliittisessa päätöksenteossa, sitä pitää nostaa myös julkisuuteen, hän sanoo.

Kontulan mukaan Suomi ostaa aseita sellaisilta yhtiöiltä, jotka rakentavat Gazan ympärille muuria. Suomi on näin tukemassa näiden yhtiöiden toimintaa.

– Tällä hetkellä kansainvälinen rikostuomioistuin pohtii, pitäisikö niiden (yhtiöiden) aseilla Israelin suorittamia sotatoimia tutkia sotarikoksina, Kontula kertoo.

Suomi on ostanut aseita pitkään Israelista. Viimeksi hierottiin kaupat ampumatarvikkeista Leopard-panssarivaunuihin.

Miksi Suomen asekauppaa vastaan piti protestoida Israelissa eikä Suomessa?

– Osaltani olen lähettänyt vuosikausia erilaisia tiedotteita ja kannanottoja siitä, että Suomen asekauppa on näiltä osin kestämättömässä tilanteessa. On asioita, joissa maailman huomio on niin paljon muualla, että tavanomaiset, poliitikonkaan käytössä olevat keinot eivät riitä niiden agendalle nostamiseen ja joissa kysymys on niin tärkeästä asiasta, että huomion vaatiminen on perusteltua, Kontula sanoo.

Rinnastus Berliiniin muuriin

Koska pakolaisaaltoja ei ole, maailma helposti unohtaa Gazan, Kontula arvioi. Muun muassa Maailmanpankki on arvioinut, että saarto on aiheuttanut vakavia vahinkoja alueen taloudelle.

YK:n mukaan noin miljoona ihmistä alueella tarvitsee välitöntä ruoka-apua selvitäkseen.

– Gazassa on suomalaisen kunnan kokoisella alueella kaksi miljoonaa ihmistä, joista miljoona on lapsia. Näistä miljoonasta lapsesta joka kymmenennellä on jo pysyviä vaurioita aliravitsemuksesta, ja he eivät pääse sieltä pois, Kontula sanoo.

Kontula kertoo, että tilanne Gazassa on menossa koko ajan huonompaan suuntaan. YK raportoi alueen olevan elinkelvoton. Kontula vertaa Gazan muuria Berliinin muuriin.

– Tämä projekti lähti siitä, kun syksyllä vietettiin Berliinin muurin kaatumisen 30-vuotispäivää. Sosiaalinen media oli täynnä ihmisiä, jotka sanoivat, että on hyvä muistaa historia ja että tämä ei toistu koskaan, Kontula sanoo.

– Suunnilleen samaan aikaan Israelin media uutisoi, että Gazan muurin maanpäällisestä osasta on 70 prosenttia valmiina. Siellä on kaksi miljoonaa ihmistä, joita ei päästetä ulos ja joita noin viiden vuoden välein pommitetaan. Heidän luonnonvaransa ovat ulkopuolisen miehittäjän hallussa, hän lisää.

Israel perustelee muurin rakentamista halulla estää iskut alueelleen Gazasta. Gazaa hallitsee islamilainen Hamas, jota pidetään lännessä terroristijärjestönä.

Ihmisoikeusjärjestöt taas ovat pelänneet, että muuri pahentaa Gazan saartoa entisestään.

Anderssonilta ymmärrystä, Haavisto puolustaa kansanedustajan oikeutta ilmaista mielipiteitään

Kontulan mukaan poliisi pysäytti tiesululla auton ja vei hänet poliisiasemalle kuulusteluihin. Poliisi piti häntä siellä kymmenen tuntia.

Kontulan mukaan häntä yritettiin painostaa kirjoittamaan lausunto, jossa hän olisi hyväksynyt itseensä kohdistuneet epäilyt muun muassa tutkinnan häiritsemisestä ja yleisen turvallisuuden vaarantamisesta. Hän ei suostunut allekirjoittamaan lausuntoa, jota ei pitänyt todenmukaisena.

Kontulan mukaan samassa autossa matkusti viisi aktivistia eri maista.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi Twitterissä, että rauhanomainen kansalaistoiminta on linjassa vasemmistoliiton arvojen kanssa.

– Rauhanomainen kansalaistoiminta ihmisoikeuksien puolesta on linjassa vasemmistoliiton arvojen kanssa. Israelin kanssa tehtävä asekauppa on asia, jota olemme kritisoineet pitkään, ja johon yritämme saada muutosta hallitusyhteistyön puitteissa, hän kirjoitti.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoo, että kansanedustajiin ja heidän tehtäviinsä pitäisi liittyä koskemattomuus ja heidän tehtäviensä kunnioittaminen. Hän kommentoi Kontulan kiinniottoa eduskunnassa.

– Selvitetään, mitä on tapahtunut ja miten voimme auttaa, Haavisto sanoi eduskunnassa.

Haaviston mukaan kansanedustajat ovat vapaita ilmaisemaan mielipiteitään.

– Mutta sitten hallitus viime kädessä päättää linjauksista, hän sanoi.