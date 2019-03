Itä-Helsingissä nähty sutta muistuttava eläin – poliisi julkaisi kuvan

Itä-Helsingissä on aamulla liikkunut suden näköinen eläin. Helsingin poliisi kertoo Twitterissä, että eläimestä on tehty useita havaintoja. Tviitissä on mukana myös kuva.

Poliisi kertoo, että eläimen lajia selvitetään parhaillaan. Eläin ei ole lähestynyt ihmisiä.

Katso Helsingin poliisin tviitti alta.