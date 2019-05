Itävallan hallituspuolueen FPÖ:n johtaja joutui Venäjään liittyvän lahjuskohun keskelle

Itävallassa oikeistopopulistisen hallituspuolueen FPÖ:n johtaja, varaliittokansleri Heinz-Christian Strache on joutunut myrskyn silmään tiedotusvälineiden kerrottua hänen halukkuudestaan ottaa vastaan lahjuksia venäläisen oligarkin sukulaisena esiintyneeltä naiselta.

Saksalaislehdet Der Spiegel ja Süddeutsche Zeitung julkistivat perjantaina niille vuodettua, salaa kuvattua videomateriaalia tapaamisesta, joka järjestettiin vuonna 2017 ennen Itävallan parlamenttivaaleja. Lavastetussa tapaamisessa venäläisnainen kertoo haluavansa sijoittaa Itävaltaan ja saada maan tabloidlehden Kronen Zeitungin haltuunsa. Nainen väittää olevansa Venäjän presidentti Vladimir Putinia lähellä olevan oligarkin Igor Makarovin lähisukulainen.

Strache ehdottaa videolla, että uudet omistajat voisivat vaihtaa henkilökuntaa ja käyttää lehteä auttaakseen hänen puolueensa vaalikampanjointia. Vastineeksi Strache esittää, että hallitukseen noustuaan hän voisi tehdä venäläisnaisen kanssa tätä hyödyttäviä julkisia sopimuksia esimerkiksi rakennusalalla.

Tapaamisessa keskusteltiin myös venäläisnaisen mahdollisesta vaalituesta, jonka jälkiä voitaisiin peitellä säätiön avulla.

Saksalaislehdet kertovat saaneensa videomateriaalin nimettömältä lähteeltä. Lehdillä ei ole vahvistettua tietoa siitä, kuka järjesti yli kuusi tuntia kestäneen tapaamisen, joka pidettiin luksushuvilalla Ibizalla.

Strache myöntää tapaamisen, mutta kiistää tehneensä mitään väärin. Hän kertoi Süddeutsche Zeitungille, että tapaamisen aikana kului paljon alkoholia ja "iso kielimuuri" vaikeutti keskustelua.

Vapauspuolue FPÖ sanoo harkitsevansa oikeustoimia, sillä video oli puolueen mukaan kuvattu laittomasti.

Oppositiossa oleva sosiaalidemokraattinen puolue vaatii sekä Strachen että tämän tapaamiseen osallistuneen puoluetoverin Johann Gudenuksen eroa ja kutsui paljastuksia maan suurimmaksi skandaaliksi sotien jälkeen.

Strache sanoo videolla, että hän haluaisi maansa mediakentän muuttuvan Unkarin tyyliseksi. Unkarissa oikeistopopulistinen pääministeri Viktor Orban on rajoittanut lehdistönvapautta ja pyrkinyt tekemään maan julkisesta mediasta hallituksen äänitorven.

Vapauspuolueen ehdokas perui Milanon-matkansa

Suomesta Huhtasaari paikalla

EU-vaalien alla julki tuodut paljastukset voivat kiristää välejä Itävallan hallituksessa, jota johtaa keskustaoikeistolaista puoluetta edustava liittokansleri Sebastian Kurz. Kurzin tiedottajan mukaan liittokansleri aikoo kommentoida asiaa lauantaina.

Itävallan yleisradioyhtiön ORF:n mukaan Vapauspuolueen kärkiehdokas ensi viikon EU-vaaleissa, europarlamentaarikko Harald Vilimsky on perunut suunnitellun matkansa Milanoon, jossa hänen oli määrä osallistua Italian sisäministerin Matteo Salvinin isännöimään kampanjatapaamiseen.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja ja eurovaaliehdokas Laura Huhtasaari on mukana tapaamisessa. Kokoontumisessa on tarkoitus keskustella uuden oikeistopopulistisen ryhmän perustamisesta EU-parlamenttiin. Oikeistopopulisteilla on kova paine saada tällä kertaa muodostettua yhteinen ryhmä, joka toisi niille enemmän vaikutusvaltaa. Edellisten eurovaalien jälkeen yritykset kaatuivat keskinäisiin erimielisyyksiin.