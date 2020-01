Italia julisti hälytystilan koronaviruksen takia

Italian hallitus on julistanut maahan hälytystilan Wuhanin koronaviruksen takia. Tänään tehdyllä julistuksella on määrä nopeuttaa toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Eilen Italia ilmoitti lopettavansa kaikki lentoyhteydet Kiinaan. Päätös lentoyhteyksien katkaisusta tuli sen jälkeen, kun kahdella Italiassa lomailevalla kiinalaisella turistilla oli todettu koronaviruksen tartunta.

Euroopan osalta Saksassa on ilmennyt viisi koronaviruksen tartuntaa. Britanniassa puolestaan todettiin eilen ensimmäiset kaksi tartuntaa. Lisäksi Suomen Lapissa lomailemassa olevalta kiinalaiselta naiselta on löydetty tartunta. Yksi koronavirukseen sairastunut on löydetty niin ikään Ranskasta.