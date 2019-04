Itsenäisyyden aikana Keski-Suomesta on valittu 97 kansanedustajaa – listasimme kaikki

Suomen itsenäisyyden aikana on kansanedustajan valtaa käyttänyt 97 keskisuomalaista, 76 miestä ja 21 naista. Luku sisältää keskisuomalaiset, jotka valittiin eduskuntaan 1917–1958 Vaasan läänin itäisestä, Hämeen pohjoisesta, Kuopion läntisestä ja Mikkelin läänin vaalipiireistä sekä myöhemmin Keski-Suomen vaalipiiristä.

Suurin osa nykyisestä Keski-Suomesta kuului vuoteen 1960 saakka Vaasan läänin itäiseen vaalipiiriin.

Kuhmoinen, Jämsä, Jämsänkoski, Korpilahti, Muurame ja Säynätsalo olivat Hämeen pohjoista vaalipiiriä. Luhanka, Joutsa ja Leivonmäki kuuluivat Mikkelin läänin vaalipiiriin. Hankasalmella ja Konnevedellä äänestettiin Kuopion läänin läntisen vaalipiiriin ehdokkaita.

Koska alla olevaan listaan on lähtökohtaisesti valittu Keski-Suomessa asuneet ja/tai keskisuomalaisina tunnetut kansanedustajat, luettelosta puuttuu Mauno Pekkala (sd, Skdl). Helsingissä asunut metsänhoitaja Pekkala oli Vaasan läänin itäisen vaalipiirin kansanedustaja 1927–1951, mutta hän ei asunut missään vaiheessa Keski-Suomessa eikä hänellä ollut maakuntaan muitakaan siteitä.

Keski-Suomi oli pitkään maakunta, jossa sosiaalidemokraatit olivat kannatukseltaan ylivoimaisesti suurin ryhmä. Eduskunnassa on tähän mennessä ollut 36 keskisuomalaista sosiaalidemokraattia. Toiseksi yltää Maalaisliitto / keskusta, jonka riveistä on valtiopäivillä maakuntaa edustanut 22 keskisuomalaista. Kolmantena on kokoomus 14 kansanedustajallaan. Skdl / Vasemmistoliitto on saanut parlamenttiin Keski-Suomesta 11 edustajaa.

Keski-Suomen kansanedustajista on ollut eniten Jyväskylästä, Jyväskylän mlk:sta ja Säynätsalosta, yhteensä 46 edustajaa. Maakunnan johtava kansanedustajapaikkakunta on Saarijärvi, joka on lähettänyt itsenäisen Suomen valtiopäiville kuusi edustajaa. Laukaa, Viitasaari ja Pihtipudas ovat kaikki viiden kansanedustajan paikkakuntia. Jämsästä ja Keuruulta on ollut kummastakin neljä kansanedustajaa.

Kaksi keskisuomalaista kansanedustajaa on vaalikauden aikana loikannut toiseen eduskuntaryhmään. Lisäksi yksi on eduskunnasta pudottuaan vaihtanut puoluetta ja valittu uudelleen kansanedustajaksi.

Keskisuomalaisten kansanedustajien henkilögalleria kertoo paljon maakunnan ja koko maan historiasta. Vuoden 1918 sisällissota koetteli traagisesti vasemmiston kansanedustajia. Neljästä vangitusta keskisuomalaisesta kansanedustajasta teloitettiin yksi Suomessa ja toinen myöhemmin Neuvostoliitossa. Lisäksi yksi kuoli kotimaan vankilassa ja yksi vietti lopun elämänsä maanpakolaisena. Myöhemmin poliittisista syistä vankilassa istui myös yksi naiskansanedustaja.

Kahdella myöhemmin eduskuntaan valitulla keskisuomalaisella oli kokemusta poliittisista syistä vankilassa istumisesta. Viranomaisten kanssa ahtaalle joutui myös yksi kokoomuksen entinen keskisuomalainen kansanedustaja syksyllä 1944. Hänet pidätettiin ja määrättiin kotiarestiin maatilalleen.

Suomen itsenäisyyden aikana on järjestetty eduskuntavaalit 29 kertaa. Lisäksi ennen itsenäisyysjulistusta syksyllä 1917 valittu eduskunta oli koolla täyslukuisena vielä tammikuussa 1918 ja sisällissodan jälkeen vajaalukuseina ”tynkäeduskuntana”.

Vuoteen 1954 saakka vaalikausi oli kolme vuotta ja sen jälkeen neljä vuotta. Eduskunta on hajotettu ja määrätty ennenaikaiset vaalit itsenäisyyden aikana kahdeksan kertaa.

Katso alta lista kaikista Keski-Suomen kansanedustajista vuosina 1917–2019.

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue (SDP)

Samuli Häkkinen 1917–1918

kansakoulun­opettaja, Viitasaari

Vangittiin poliittisista syistä 1918, teloitettiin.

Kaarle Mänty 1917–1918

kunnallistalon vahtimestari, Jyväskylä

Vangittiin poliittisista syistä 1918, vankilassa kahteen otteeseen yhteensä 5 vuotta.

Oskari Suutala 1917–1918

sanomalehden­toimittaja, Jyväskylä

vangittiin poliittisista syistä 1918, kuoli vankeudessa 25.2.1919

Onni Tuomi 1917–1918

päätoimittaja, Jyväskylä

Pakeni 1918 Venäjälle, toimittajana Petroskoissa, kuollut 4.1.1933.

Kalle Lepola 1917–1918

(Hämeen pohjoinen vaalipiiri)

torppari, lohkotilallinen, Korpilahti

Pakeni Venäjälle1918, palasi Suomeen 1922, vangittuna poliittisista syistä 1922–1926, palautettiin 1926 vankien vaihdossa Venäjälle, vangittiin siellä 1937 ja tuomittiin kuolemaan, ammuttiin marraskuussa 1937.

Artturi Koskelin (myöh. Koskenkaiku) 1919–1922, 1929–1930

asioitsija,

pankinjohtaja, Saarijärvi

August Koskinen 1919–1922

puuseppä, Äänekoski

Penna Paunu 1919–1920

toimistonhoitaja, Jyväskylä

kuoli 24.8.1920 tilalle

Matti Lassila 1920-1922

kansakoulun­opettaja, Keuruu

Emil Raearo 1919–1924

puuseppä, Keuruu

Niilo Patinen 1919–1922

(Hämeen pohjoinen vaalipiiri)

puuseppä, Jämsä

vapautus sairauden vuoksi 14.2.1922 tilalle

Nestori Nättinen 1922

(Hämeen pohjoinen vaalipiiri)

puuseppä, Korpilahti

Tuomas Bryggari 1922–1948

kivityömies, Jyväskylä,

Vankilassa poliittisista syistä 1918.

Atte Muhonen 1922–1929, 1936–1939

maanviljelijä, Laukaa

Toivo Lehto 1922–1929

päätoimittaja, Jyväskylä

Valfrid Eskola 1922–1924, 1927–1954

(Hämeen pohjoinen vaalipiiri)

asutusneuvoja, Jämsä

Jalmari Kovanen 1924–1927, 1929–1933

pienviljelijä, Pihtipudas

Onni Peltonen 1933–1962

veturinkuljettaja, Jyväskylän mlk

Uuno Raatikainen 1936–1948

myymälänhoitaja, Pihtipudas

Artturi Koskinen 1948–1958, 1962–1970

pienviljelijä, Karstula

Arvo Ahonen 1951–1979

piirisihteeri, Jyväskylä

Impi Lukkarinen 1951–1970

Työväen ja Pienviljelijän Sosialidemokraattinen Liitto (TPSL) 1959–1970

toimittaja, Jyväskylä

Sakari Knuuttila 1966–1991

insinööri, Jyväskylä

Aune Salama 1966–1975

kansakoulun­opettaja, Säynätsalo

Juhani Surakka 1975–1987

toimitsija, Jyväskylä

Hannu Tapiola 1979–1983

lehtori, Muurame

Tuula Paavilainen 1983–1991

lastentarhan­opettaja, Jyväskylä

Iiris Hacklin 1987–1995

lehtori, Jämsä

Reijo Laitinen 1991–2011

pääluottamusmies, Jyväskylä

Marja-Leena Viljamaa 1991–1999

psykologi, Jyväskylä

Kalevi Olin 1995–2007

professori, Jyväskylä

Erkki Partanen 1995–1999

pääluottamusmies, Jyväskylä

Susanna Huovinen 1999–2018

yht. maisteri, Jyväskylä

Vapautus kansanedustajan toimesta 15.6.2018. Tilalle

Riitta Mäkinen 2018–

yht. maisteri, Jyväskylä

Tuula Peltonen 2007–2015

erityisluokan­opettaja, Jämsä

Lauri Ihalainen 2015–2019

(Uudenmaan vaalipiiri 2011–2015)

kirvesmies,

ministeri,

Pihtipudas, Helsinki

Yhteensä 36 kansanedustajaa, joista naisia 8 (=22,2%).

Maalaisliitto, Keskustapuolue, Suomen Keskusta

Antti Rentola 1917–1919

kirkkoherra, Kuhmoinen

Vihtori Vesterinen 1919–1951

maanviljelijä, Laukaa

Lauri Perälä 1919–1924

päätoimittaja, Jyväskylä

Kaarlo Hurme 1924–1929

maanviljelijä, Saarijärvi

Matti Makkonen 1922–1927

(Kuopion läänin läntinen vaalipiiri)

maanviljelijä, Hankasalmi

Taavi Vilhula 1929–1930, 1933–1954

agronomi, Multia

Eino Palovesi 1939–1960

pienviljelijäneuvoja, Karstula

Vapautus kasanedustajan toimesta 9.2.1960 tultuaan nimitetyksi Keski-Suomen läänin maaherraksi. Tilalle

Mauno Pohjonen 1960–1970, 1971–1972

agronomi, Jyväskylä

Vilho Leivonen 1951–1954, 1962–1966

maanviljelijä, Viitasaari

Artturi Jämsén 1954–1971

maanviljelijä, Pihtipudas

Vapautus kansanedustajan toimesta 31.5.1971 tultuaan nimitetyksi Keski-Suomen läänin maaherraksi, tilalle Mauno Pohjonen 1971–1972.

Sylvi Saimo 1966–1979

maanviljelijä, Laukaa

Esko Härkönen 1970–1979

maanviljelijä, Saarijärvi

Paavo Vesterinen 1975–1987

maanviljelijä, kunnallisneuvos, Laukaa

Mauri Pekkarinen 1979–2019

yht. maisteri, Jyväskylä

Pirkko Ikonen 1983–1991

emäntä, kotitalousopettaja, Toivakka

Johannes Leppänen 1991–2003

agrologi, Kannonkoski

Aino Suhola 1991–1999

maisteri, toimittaja, Laukaa

Lauri Oinonen 1999–2011

rovasti, Keuruu

Petri Neittaanmäki 1999–2007

yht. maisteri, Jyväskylä

Aila Paloniemi 2003–

toimittaja, Jyväskylä

Anne Kalmari 2007–

agronomi, maisteri, Kivijärvi

Petri Honkonen 2015–

fil. maisteri, Saarijärvi

Yhteensä 22, joista naisia 5 (=22,7%).

Kansallinen kokoomus

Oskari Heikinheimo 1922–1927, 1941–1945

piirilääkäri, Keuruu

Tuli 27.1.1922 Aleksanteri Koiviston (Kuortane) tilalle ja 4.9.1941 Väinö Havaksen (Kivijärvi) tilalle

Martti Pihkala 1930–1933

toimitusjohtaja, Pihtipudas, Helsinki

Pidätettiin syksyllä 1944 ja asetettiin kolmeksi vuodeksi kotiarestiin Helsingin maalaiskunnassa omistamalleen maatilalle.

Toivo Horelli 1933–1945

(Hämeen pohjoinen vaalipiiri)

pankinjohtaja, Jyväskylä

Väinö Havas 1939–1941

kirkkoherra, Kivijärvi

Kaatui sodassa 21.8.1941 (ainut rintamalla kaatunut istuva kansanedustaja), tilalle Oskari Heikinheimo

Päiviö Hetemäki 1945–1962

varatuomari, Saarijärvi, Helsinki

Pentti Sillantaus 1962–1972, 1975–1979

(Helsingin vaalipiiri 1979–1983)

varatuomari, Jyväskylä

Matti Jaatinen 1970–1984

ekonomi, Jyväskylä

Vapautus kansanedustajan toimesta 12.2.1984 tultuaan nimitetyksi Kymen läänin maaherraksi. Tilalle

Matti Lahtinen 1984–1995

toimitusjohtaja, Jyväskylän mlk

Helena Pesola 1979–1991

yht. maisteri, Jyväskylä

Juha Karpio 1995–2003

varatuomari, Jyväskylä

Ahti Vielma 2003–2007

dipl.ins., Jyväskylä

Henna Virkkunen 2007–2014

fil. lis., Jyväskylä

Vapautus kansanedustajan tehtävästä 1.7.2014 tultuaan valituksen Euroopan parlamentin jäseneksi. Tilalle

Mikael Palola 2014–2015

yht. maisteri, Jyväskylä

Sinuhe Wallinheimo 2011–

liikuntatieteiden maisteri, Jyväskylä

Yhteensä 14, joista naisia 2 (=14,3%).

Sosialistinen työväenpuolue, SKDL, Vasemmistoliitto

Lempi Tuomi 1922–1923

(Onni Tuomen puoliso)

ompelija,

Jyväskylä

Vankilassa poliittisista syistä 1923–1924.

Ville Puumalainen 1945–1954

muurari, Äänekoski

Vankilassa poliittisista syistä 1931–1932.

Vilho Lehtonen 1945–1948

varastonhoitaja, Jyväskylän mlk

Matti Koivunen 1951–1972

kirvesmies, Jyväskylä

Siiri Lehmonen 1958–1979

toimitsija, Viitasaari

Olavi Kämäräinen 1962–1966

sorvaaja, Jyväskylä

Kalevi Kivistö 1972–1983

(Helsingin vaalipiiri 1983–1984)

yliopiston lehtori, Jyväskylä

Vapautus kansanedustajan toimesta 31.12.1984 tultuaan nimitetyksi Keski-Suomen läänin maaherraksi.

Inger Hirvelä 1979–1987

fil. kand., emäntä Jämsä

Pekka Leppänen 1983–1999

työsuojelu­valtuutettu, Suolahti

Matti Kangas 1999–2011

työsuojelu­valtuutettu, Jyväskylä

Eila Tiainen 2011–2015

toimittaja,

Jyväskylä

Yhteensä 11, joista naisia 4 (=36,4%)

Nuorsuomalainen puolue, Edistyspuolue, Suomen Kansanpuolue, Liberaalinen kansanpuolue

Emil Vekara 1917–1919

agronomi, Karstula

Herman Niittynen 1919

(Hämeen pohjoinen vaalipiiri)

maanviljelijä, Korpilahti

Tuli Anni Huotarin tilalle 24.2.1919. Oli kansanedustaja 8 päivää.

Aaro Jaskari 1922–1925

maanviljelijä, Karstula

kuoli 28.7.1925, tilalle

Eva Heikinheimo 1925–1927

seminaarin johtajatar, Jyväskylä

Bruno Sarlin 1930–1936, 1945–1948

(Kuopion läänin läntinen vaalipiiri 1919–1920)

toimitusjohtaja, Viitasaari, Helsinki

Vaasan läänin maaherra 1920–1930

Veikko Hyytiäinen 1958–1966

varatuomari, Jyväskylä

Yhteensä 6, joista naisia 1 (=16,7%)

Suomen kristillinen liitto, Kristillisdemokraatit

Veikko Turunen 1972–1975

pastori,

Petäjävesi

Väinö Rautiainen 1979–1983

yrittäjä, Saarijärvi

Toimi Kankaanniemi 1987–2011, 2015–

Perussuomalaiset 2015–

kunnansihteeri, Uurainen, Jyväskylä

Yhteensä 3. Ei naisia.

Suomen Maaseudun Puolue, Perussuomalaiset

Olavi Tupamäki 1970–1975

dipl. ins., Petäjävesi

Kuului 12 kansanedustajan joukkoon, joka erotettiin SMP:sta syksyllä 1972, jonka jälkeen joulukuussa 1972 perustetun uuden puolueen, Suomen Kansan Yhtenäisyyden Puolueen kansanedustaja

Tina Mäkelä 1987–1995

diakonissa, Jyväskylä

Kauko Tuupainen 2011–2015

tilintarkastaja, Jyväskylä

Teuvo Hakkarainen 2011–

yrittäjä, Viitasaari

Yhteensä 4 (+1 Kankaanniemi), joista naisia 1 (=20%).

Vihreät

Touko Aalto 2015–

yht. kand., Jyväskylä

Yhteensä 1. Ei naisia.

Vuosina 1917–2019 Keski-Suomesta on ollut yhteensä 97 kansanedustajaa. Heistä on naisia 21. Naisten osuus on 21,6 %.