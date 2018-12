Itsenäisyyspäivää juhlitaan tutussa tahdissa – aamulla lippu nousee Tähtitorninmäellä, illalla tanssitaan Linnassa

Suomi viettää tänään itsenäisyytensä 101-vuotisjuhlaa. Päivää juhlistetaan tutuin perintein.

Valtakunnallinen lipunnosto järjestetään aamulla Helsingin Tähtitorninmäellä, jossa juhlapuhujana on eduskunnan puhemies Paula Risikko. Puoliltapäivin Helsingin tuomiokirkossa pidetään ekumeeninen juhlajumalanpalvelus. Valtakunnallinen itsenäisyyspäivän paraati marssitaan Mikkelissä.

Päivä huipentuu illalla presidentin juhlavastaanottoon, jossa teemana on ympäristö.

Ympäristöteema näkyy, kuuluu ja maistuu Linnassa

Linnan juhlien Yhteinen ympäristömme -teema näkyy vieraslistalla, sillä presidentti Sauli Niinistö ja puoliso Jenni Haukio ovat kutsuneet Linnaan pieniä ja suuria ympäristötekoja tehneitä suomalaisia.

Illan kunniavieraita ovat veteraanit ja lotat, joita on kutsuttu tänä vuonna yhteensä noin 50, kun mukaan lasketaan heidän puolisonsa.

Ympäristöteeman kunniaksi Linnan juhlien kuuluisa booli on suurimmaksi osaksi valmistettu luomutuotteista, minkä vuoksi juoma ei ole yhtä makeaa kuin aiemmin. Lisäksi esimerkiksi tarjottava pienpanimo-olut on valmistettu hävikkileivästä. Myös ruokalistan tarjoilut on koottu pääosin kotimaisista raaka-aineista, lähiruokaa ja luomutuotteita suosien.

Vaikka tarjoiluihin on valittu aiempaa enemmän luomutuotteita, eivät juhlien kustannukset kasva merkittävästi. Presidentin kanslian viestintäpäällikkö Katri Makkosen mukaan budjetti on pysynyt vuodesta toiseen suunnilleen samalla tasolla, noin 200 000 eurossa.

Linna koristellaan tänä vuonna valkoisen ja vihreän sävyihin.

Illan aikana Linnassa työskentelee noin 300 työntekijää, joista osa tulee Rovaniemeltä asti.

Presidenttiparilla perinteinen aikataulu

Niinistö ja Haukio osallistuvat Suomen itsenäisyyden ekumeeniseen juhlajumalanpalvelukseen Tuomiokirkossa puoliltapäivin. Puoli kuuden aikaan illalla Niinistö ja Haukio seuraavat ylioppilaiden soihtukulkuetta Presidentinlinnan parvekkeelta.

Median edustajat toivotetaan tervetulleeksi ennen itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton alkua, minkä jälkeen presidenttipari siirtyy tervehtimään kutsuvieraita kello seitsemäksi. Veteraanit ja lotat aloittavat kättelyn tuttuun tapaan.

Presidenttiparin ensimmäisen valssin on määrä pyörähtää käyntiin illalla hieman kello yhdeksän jälkeen. Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto päättyy noin varttia vaille yksitoista illalla.

Katkoksia liikenteessä

Itsenäisyyspäivän tapahtumat aiheuttavat poikkeuksia ja katkoksia liikenteeseen erityisesti Helsingissä. Poliisin mukaan muutoksia on luvassa puolestapäivästä puoleenyöhön asti. Yksityisautoilua kehotetaan välttämään Helsingin keskustassa.

Liikenteeseen on odotettavissa häiriöitä myös Mikkelin seudulla, kun paraatijoukot liikkuvat alueella.

Helsingissä liikennekatkoksia aiheutuu esimerkiksi ylioppilaiden soihtukulkueesta. Kulkue alkaa Hietaniemestä iltapäiväviideltä ja päättyy noin kuudelta Senaatintorille.

Itsenäisyyspäivän vastaanotto Presidentinlinnassa aiheuttaa muutoksia julkisen liikenteen reitteihin iltakuudesta lähtien.

Iltapäivälle ja illalle on ilmoitettu myös mielenosoituksia, jotka toteutuessaan aiheuttavat katkoksia tai estävät joksikin aikaa kokonaan ajoneuvoliikenteen Helsingin Taka-Töölössä ja Mannerheimintiellä.

Kolme suurempaa mielenosoitusta Helsingissä

Helsinkiin on odotettavissa kolme suurempaa mielenosoitusta. Ylikomisario Seppo Kujala kertoi aiemmin STT:lle, että Helsingissä järjestetään äärijärjestöjen 612-soihtukulkue Töölöntorilta Hietaniemen hautausmaalle, uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen kulkue sekä äärioikeistoa vastustava mielenilmaus. Lisäksi poliisi oli saanut ilmoituksia pienemmistä kokoontumisista tai tapahtumista.

Pohjoismainen vastarintaliike on lakkautettu käräjä- ja hovioikeuden tuomioilla. Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Heikki Lausmaan mukaan uusnatsijärjestö saa järjestää mielenilmauksen viime vuoden tapaan, sillä tuomio ei ole lainvoimainen. Lakkautustuomioon on haettu valituslupaa korkeimmalta oikeudelta (KKO).

Itsenäisyyttä juhlitaan pikkupakkasessa

Itsenäisyyspäivää juhlitaan koko maassa pikkupakkasessa. Vain lounaisrannikolla voidaan päästä hieman plussan puolelle.

Maan etelä- ja keskiosissa sää on laajalti poutainen ja osittain selkeä. Aamulla tosin Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella voi olla runsaampaa pilvisyyttä ja heikkoa lumisadetta. Maan pohjoisosissa saadaan lumisateita, jotka kuitenkin väistyvät iltapäivästä alkaen kohti itää.

Tänäänkin on annettu kelivaroitus koko maahan. Pohjoisemmassa liikennettä haittaavat lumi- ja räntäsateet ja etelämpänä tienpintojen jäätyminen.