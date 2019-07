Jäähyväiset kiitoteille 40 vuoden jälkeen – Esa Kainulainen toimi Jyväskylän lentoaseman päällikkönä yli vuosikymmenen ajan

Operaatio on jaettu kahteen huoneeseen. Toinen on sisustettu vähäeleisesti: pari pöytää, tyhjä hylly ja jäteastia. Pöydillä lojuu erivärisiä kansioita, joiden sisältö on löytänyt tiensä mustaan jätesäkkiin.

Varsinainen työhuone käytävän toisella puolella on kodikkaampi. Täältä löytyy muun muassa pieni sohva ja sohvapöytä, radio soi taustalla. Kaapin päällä töröttää rykelmä monenkirjavia viirejä. Paperipinoja, lehtikasoja, hallittua kaaosta – lähdön merkit ovat täälläkin ilmassa.

Kaiken keskellä häärii mies ruutukuvioisessa kauluspaidassa, meneillään olevan operaation avainhenkilö.

– Olen käynyt läpi arkistoja. Vanhimmat paperit ovat 1970-luvulta, Esa Kainulainen, Jyväskylän lentoaseman ruutupaitainen päällikkö toteaa.

Suurin osa paperitavarasta lentää roskiin. Vain muutama artikkeli säilötään lentoasemaa ylläpitävän Finavian arkistoihin.

– Kaikki on nykyään sähköisesti talletettuna. Ei ole syytä säilyttää papereita, Kainulainen selittää.

Siivousurakka liittyy vahdinvaihtoon Jyväskylän lentoasemalla. Kainulainen on jäämässä elokuun lopussa eläkkeelle 61 vuoden iässä. Lentoaseman päällikkönä hän ehti toimia 14 vuotta. Takana on pitkä ura ilmailun parissa.

Esa Kainulainen sai siivet vuonna 1977 Kauhavalla Ilmavoimien reserviupseerikurssilla. Sieltä hän meni suoraan kadettikouluun ja valmistui vuonna 1981 lentoupseeriksi. Ura jatkui Karjalan lennostossa vuoteen 2000, jonka jälkeen hän siirtyi Ilmavoimien esikuntaan vanhemmaksi osastoesiupseeriksi. Sieltä hän päätyi Jyväskylän lentoaseman päälliköksi vuonna 2005.

Kainulaisella on siis vahva Ilmavoimatausta. Kädenpuristus on tavatessamme jämäkkä.

– Jos ihan tuolta lento-RUKista lähdetään liikenteeseen, tulee 42 vuotta ilmailun parissa täyteen, Kainulainen toteaa.

– Siellä aloitin lentämään Saab Safirilla, ja sitten myöhemmin Ilmavoimien kalustolla. Lentäminen päättyi vuonna 2005, kun tulin tähän tehtävään.

Lentotunteja hänelle kertyi uran aikana noin 3 000. Noiden tuntien jälkeen Kainulainen on ollut lentokoneessa matkustajan paikalla.

Lentoaseman päällikön työnkuva on Kainulaisen mukaan seuraava: hän ei tee mitään, mutta vastaa kaikesta.

– Ala on tarkoin säännelty. Kaiken pitää mennä ihan kirjan mukaan. Lentoasemalla päällikkö on se henkilö, joka vastaa siitä, että ohjeita noudatetaan.

Kainulainen jättää jälkeensä lentoaseman, jossa kaupallinen liikenne on vähentynyt voimakkaasti 2000-luvun alun tasosta. Tuolloin asemaa käytti noin 235 000 matkustajaa vuodessa. Tänä päivänä matkustajamäärä on 75 000.

Ilmavoimat on aseman ylivoimaisesti suurin asiakas. Kainulaisen mukaan noin 80 prosenttia lento-operaatioista tulee Ilmavoimilta.

– Aika harvassa on enää sellainen matkustaja, joka lentää varta vasten Helsinkiin Jyväskylästä. Muut matkustusmuodot ovat kahden vuosikymmenen aikana kehittyneet, Kainulainen pohtii.

– Tästä huolimatta lentoasemalla on aivan keskeinen merkitys maakunnan liike-elämän kannalta. Kuten Keski-Suomen kauppakamarin entinen toimitusjohtaja Uljas Valkeinen aikoinaan hyvin totesi: Jos kaupallinen lentoliikenne Jyväskylästä loppuu, Jyväskylä häviää Euroopan kartalta.