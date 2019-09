Jääkiekkoilijat, poliisi ja Batman tutustuivat toisiinsa Jyväskylässä – katso kuvat 1000 opiskelijan perinteisistä Tursajaisista

Jyväskylässä alkoivat torstai-iltapäivällä ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn järjestämät perinteiset Tursajaiset.

Kaduilla saattaakin iltaan asti bongata erikoisia hahmoja, sillä tänä vuonna tapahtuman teema on lapsuuden sankarit.

Tapahtuman ideana on, että uudet opiskelijat pääsevät tutustumaan rasteja kiertämällä toisiinsa sekä uuteen opiskelukaupunkiinsa.

Rasteja löytyy yläkaupungilta satamaan ja Tellervonpuistoon asti. Esimerkiksi Lutakonpuistoon kokoontui iltapäivällä joukko iloisia, erilaisiin asuihin sonnustauneita opiskelijoita.

Rastilla oli 70 tehtävää, joista ryhmät suorittivat niin monta kuin ehtivät viidessä minuutissa. Mukana oli esimerkiksi ihmispyramidia, matotanssia ja vitsin kertomista.

Ensimmäisen vuoden liiketalouden opiskelija Lauri Loikala, 22, osallistui joukkueensa kanssa rastille.

– En oikeastaan tiedä hirveästi, mitä tänään tulee tapahtumaan, mutta 3–4 tuntia näitä rastejen kiertämiseen menee. Ilmeisesti jotain tehtäviä suoritetaan, Loikala kertoi.

Ryhmässä oli mukana opiskelijoita 4–5 eri alalta ja yhdessä ryhmässä oli mukana kaksi opiskelijaa per ala. Loikala kertoo muuttaneensa pienemmästä kaupungista, Kouvolasta, Jyväskylään, joka tuntuu nyt isolta paikalta.

– Tämä on kiva kaupunki. Liikenneyhteydet toimii ja porukkaa on.

Tursajaisten teemana olivat lapsuudensankarit. Loikalalle Batmanin asu naamioineen ja viittoineen ei ehkä ollut ihan lapsuudensankari vaan enemmän "aika nopea valinta".

– Tämä muodostui oikeastaan siten, mitä oli saatavilla. Kävin kaupassa ja katsoin, että siellä oli Batman-naamari.

Illan jatkosta ei ollut vielä tietoa, mutta ainakin edessä olivat vielä jatkot yökerho Brassa.

Loikalan mielestä tapahtuma yhdistää opiskelijoita, varsinkin eri aloilta.

– On tullut uusia tuttuja. Vähän latistaa tämä sade, mikä sieltä tuli, mutta ihan kivaa on. Kaikilla on hyvä meininki.

Tursajaiset on yksi Jyväskylän suurimmista opiskelijatapahtumista noin 1 000 osallistujalla. Lisäksi se on opiskelijakunnan isoin voimanponnistus tapahtumien saralla.