Jäälle pääsee jo sivakoimaan Ladun majalla – hiihtäjille hyviä uutisia myös Laajavuoresta

Lunta on viime päivinä tullut taivaalta melko runsaasti, mutta kunnon hiihtokelit antavat vielä odottaa itseään.

Jyväskylässä on päässyt tosin jo reilun viikon ajan sivakoimaan Taka-Keljon Ladun majalta lähtevällä ladulla Kolmisoppisen jäällä. Jyväskylän Latu ry:n tekemällä ladulla on mittaa reilu kilometri. Puheenjohtaja Heikki Parviainen vakuuttaa, että jää kestää hiihtäjiä.

– Viimeksi kun mitattiin, se oli 16-senttistä. Nyt kun on pakkasia ollut, uskon että 20 senttiä löytyy jäätä sieltä nyt, Parviainen sanoo.

Hiihtoladun lisäksi järveltä löytyy myös luistinrata.

Jo lokakuun lopusta Jyväskylässä on päässyt hiihtämään Laajavuoren ensilumenladulla, joka muuttuu jouluaatosta lähtien maksuttomaksi. Purun alle säilötyn tykkilumen avulla tehty latu on ollut tänä talvena ennätyksellisen suosittu. Keskisuomalainen kertoi perjantaina, että ensilumenladulla on ollut lähes 2000 yksittäistä kävijää.

Luonnonlatuja metsän siimeksessä saadaan sen sijaan odottaa vielä jonkin aikaa. Liikuntapaikkavastaava Kari Häkkinen Jyväskylän kaupungilta kertoo, että latupohjien tekoa on päästy jo aloittamaan tamppaamalla, mutta latu-urien tekoon lumimäärä ei vielä riitä.

– Sääennusteiden perusteella ainakaan joulun pyhinä ei tule lunta niin paljoa, että latuja saataisiin kuntoon, Häkkinen sanoo.

Jäälle latuja ei kaupungin toimesta vielä rakenneta.

– Linjasimme, että jäälle ei vielä lähdetä. Emme halua ohjata ihmisiä liikkumaan jäille, kun emme ole täysin varmoja olosuhteista. Emme halua ottaa sitä riskiä, Häkkinen sanoo.

Jyväskylän Ladun Parviainen huomauttaa, että isommilla järvillä jäätilanne voi olla erilainen kuin pienellä Kolmisoppisella.