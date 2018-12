Jäämäen hiekoittaminen sai oppilaat osoittamaan mieltään Lohikosken koululla – kuudesluokkalainen Eemeli keräsi adressiin yli 150 nimeä

Jäämäki takas! Jäämäki takas! Jyväskyläläisen Lohikosken alakoulun oppilaat kävelivät perjantaiaamun välitunnilla ympäri koulua ja huusivat yhteen ääneen vaatimustaan.

Oppilaiden suosiossa ollut jääliukumäki koulun pihassa suolattiin ja hiekoitettiin torstaina, mikä sai alakoululaiset liikkeelle. Kuudesluokkalainen Eemeli Palovaara oli perjantaina aamupäivän aikana kerännyt adressiin yli 150 nimeä jäämäen palauttamisen puolesta.

– Harmittaa todellakin! Mäkeä on laskettu joka vuosi, ja tänä vuonna ei ole sattunut mitään. Kerrankin kun lapset haluaisivat liikkua välitunnilla, se estetään, Palovaara ja luokkakaverit kommentoivat mäen kohtaloa.

Rehtori Marja Hämäläinen on hyvillään lasten aktiivisuudesta. Hämäläisen mukaan mäessä sattui kuitenkin vaaratilanteita, kun yhteisiä sääntöjä ei noudatettu. Siksi mäki päätettiin sulkea.

– Joskus aikuisten täytyy asettaa rajoja, jotta yhteinen sävel löydetään. Mäessä laskettiin seisaallaan ja laskuvuoroja ei noudatettu, vaan useampi oppilas laski mäkeä yhtäaikaa. Meidän täytyy taata oppilaiden turvallisuus, Hämäläinen toteaa.

Yhteiskuntaopin opettajana rehtori Hämäläinen sanoo kannattavansa lasten halua vaikuttaa.

– Se on hieno asia. Olen yrittänyt opettaa lapsille, että adresseja voi kerätä ja asioihin pitää yrittää vaikuttaa. Toivon ja uskon, että löydämme jonkun kompromissin vielä tämän talven aikana, hän sanoo.

Oppilaiden Maamme-laulu raikaa jäämäen laella, kun erityisluokanopettaja Ritva Hyyryläinen kertoo välituntivalvonnan vaikeuksista, kun jäämäen sääntöjä ei noudatettu.

– Juuri oli kuulutettu, että mäessä saa laskea vain yksi oppilas kerrallaan, mutta kaikki tulivat mäkeä alas kasassa. Ymmärrän, että se on oppilaista kaikkein hauskinta ja heidän näkökulmastaan opettajien käyttäytyminen on inhottavaa, mutta siinä piilee suuri vaara. Koulun tehtävä on opettaa noudattamaan sääntöjä. Jos sääntöjä ei noudateta, siitä tulee seuraamuksia. Tällainen oppilaiden kansalaisaktiivisuus on kuitenkin hieno asia, Hyyryläinen kertoo.