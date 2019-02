Jäänmurron pysähtyminen vaikeuttaisi merkittävästi ulkomaankauppaa – Merimies-Unionilta lakkovaroitus

Merimies-Unioni jätti torstaina koko Suomen kauppamerenkulkua ja myös jäänmurtajia koskevan lakkovaroituksen. Lakko alkaisi 1. maaliskuuta. Asiasta kertoo työnantajaosapuoli Suomen Varustamot ry.

Jäänmurtajia operoivan Arctian mukaan lakko osuisi ajankohtaan, jona jääolosuhteet Suomen merialueilla ovat haastavimmillaan. Jäänmurron pysähtyminen tarkoittaisi seisahdusta myös meritse kulkevalle ulkomaankaupan viennille ja tuonnille. Arctian mukaan se ei pysty turvaamaan Suomen talvista meriliikennettä, jos miehistö tai konepäällystö on lakossa. Katkolla on myös konepäällystön työehtosopimus, mutta lakosta on varoittanut vain Merimies-Unioni.

– Lakko kotimaan merialueiden jäätilanteen ollessa haastavimmillaan olisi hyvin vahingollinen paitsi meille myös koko Suomen meritse kulkevalle ulkomaankaupalle, sanoo valtio-omisteisen Arctian vt. toimitusjohtaja Kim Höijer tiedotteessa.

Jäänmurtajien lisäksi pöydällä ovat Merimies-Unionin muut pääsopimusalat eli kotimaan matkustaja-alusliikenne sekä ulkomaanliikenteen matkustaja-alussopimus ja kauppa-alussopimus, sanoo liiton puheenjohtaja Simo Zitting STT:lle.

Neuvotteluja takana vasta reilut pari viikkoa

Merimies-Unionin nykyinen työehtosopimus on voimassa helmikuun loppuun, ja neuvottelut uudesta aloitettiin tammikuun lopulla. Nopeahkoa lakkovaroituksen antamista Zitting perustelee sillä, että neuvottelut eivät näyttäneet etenevän työntekijöiden toivomaan suuntaan.

– Työnantajapuolelta on pidetty esillä vain tiettyjä asioita liittyen esimerkiksi kustannusten leikkaamiseen ja säästöihin. Me taas pyrimme korjaamaan sopimuskauden aikana esiin tulleita ongelmia. Kun nähtiin, että ei tästä tule näköjään yhtään mitään, ei ollut paljon muita vaihtoehtoja, Zitting sanoo.

Zittingin mukaan seuraava neuvottelukerta on sovittu ensi viikon alkuun.

Työnantajapuolen mukaan Merimies-Unionin edustamien työntekijäryhmien palkat jäänmurtajilla ovat nykyisellään noin 30 prosenttia korkeammat kuin merenkulkualalla yleisesti. Lisäksi työsuhteiden ehdot ovat merkittävästi paremmat kuin vastaavilla henkilöstöryhmillä muilla suomalaisilla aluksilla, Arctia kertoo tiedotteessa.

– Kyseessä on vanha klisee. Tätä on moneen kertaan tutkittu, ja jäänmurrossa vuosiansiot ovat suurin piirtein samalla tasolla kuin ulkomaanliikenteessä lastialuksilla. Toki jäänmurtokautena tehdään paljon ylitöitä, mutta ne tasaantuvat kesäkausina, Zitting puolestaan kuvailee.