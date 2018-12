Jäätävä sade ja pöllyävä lumi haittaavat joulun menoliikennettä Etelä-Suomessa

Etelä-Suomessa huono ajokeli haittaa joulun menoliikennettä, kertoo Liikennevirasto.

Varoituksen mukaan liikennettä haittaavat jäätävä sade ja pöllyävä lumi, joka heikentää näkyvyyttä. Tiet ovat paikoin liukkaita.

Myös Ilmatieteen laitos on varoittanut, että lumisade heikentää ajokeliä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa tänään illalla ja huomenna aamulla ja päivällä.

Teillä on arvioitu olevan tänään vilkasta joulun menoliikenteen vuoksi. Liikenneviraston Tieliikennekeskuksesta kerrotaan, että autoja on jo liikkeellä enemmän kuin tavallisena perjantaina. Ainakin pääkaupunkiseudulla jonoja on muodostunut ulosmenoväylille. Ruuhkaa on ollut myös Tampereen läntisellä kehätiellä, missä Pirkkalan ja Vaasan suuntaan matkaava liikenne on pysähdellyt Lakalaivan liittymän kohdalla.

Liikennetilanteesta tiedottava Traffic Management Finland on arvioinut, että pääkaupunkiseudulta pohjoiseen Nelos- ja Viitostien suuntaan vilkkain päivä on vasta huomenna lauantaina. Silloin liikenteen odotetaan olevan vilkasta heti aamusta lähtien jatkuen myöhään iltaan.

Joulun paluuliikenteen uskotaan jakautuvan useammalle päivälle, mutta tapaninpäivä on hieman vilkkaampi.