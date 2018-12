Jäätävä sade ja pöllyävä lumi haittasivat joulun menoliikennettä, tietoon ei kuitenkaan tullut vakavia onnettomuuksia

Joulun menoliikenne sujui perjantaina melko rauhallisesti, eikä viranomaisten tietoon tullut vakavia liikenneturmia. Liikenneviraston mukaan liikennemäärissä ei päästy esimerkiksi kesäperjantain lukemiin.

Etelä-Suomessa menoliikennettä haittasi Liikenneviraston mukaan huono ajokeli. Autoilijoiden kiusana olivat jäätävä sade ja pöllyävä lumi, joka heikensi näkyvyyttä. Tiet ja varsinkin rampit ja risteysalueet olivat myös paikoin liukkaita.

Vaikka vakavia onnettomuuksia ei tullut tietoon, tieltä suistumisia ja peräänajoja kuitenkin sattui. Esimerkiksi Nelostiellä Äänekoskella autoja kuljettanut ajoneuvoyhdistelmä kaatui osittain tielle ja osittain ojaan. Ajokissa oli kuljettajan lisäksi repsikka, mutta kumpikaan ei loukkaantunut.

Osa kansalaisista lähtee joulunviettoon vasta lauantaina. Ilmatieteen laitoksen mukaan lumisade vaikeuttaa lauantaina tieliikennettä Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa.

Myöhästymisiä lentoliikenteessä

Sää aiheutti kiusaa perjantaina myös lentoliikenteelle. Helsinki-Vantaan lentoasemalla useat lennot olivat perjantai-iltana myöhässä. Finavian verkkopalveluista ilmeni, että illan saapuneista tai saapuvista lennoista oli myöhässä kymmeniä. Myöhästymiset olivat yleisemmin puolesta tunnista pariin tuntiin. Myös useiden lentojen lähtö Helsinki-Vantaalta viivästyi.

Finavia kertoi, että viiveitä lentoliikenteeseen aiheutti jäinen sää.

Lauantaina pakkassäätä lähes koko maassa

Lauantaina lähes koko maassa vallitsee kylmä talvikeli, kertoo Ilmatieteen laitos. Etelässä mittarilukema on noin 10, Itä- ja Keski-Suomessa 10–15, Oulun korkeudella 15–25 ja suurimmassa osassa Lappia 10–15 miinusastetta.

Etelä- ja Kaakkois-Suomessa saadaan myös ajoittaisia lumisateita.

Lähes koko maassa on Ilmatieteen laitoksen mukaan tällä haavaa lunta. Vähiten lunta on Länsi-Suomessa ja Pohjanmaalla, jossa sen syvyys on alle 5 senttiä. Keski-Suomessa lunta on kymmenisen senttiä, Itä-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa parhaimmillaan 20 ja Kainuussa ja Lapissa 15–30 senttiä.