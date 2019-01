Jäätävä tihkusade liukastuttaa teitä varsinkin illalla ja yöllä – varoitukset voimassa koko Suomessa

Koko maahan on annettu sunnuntaille ja maanantaille mahdollisesti vaarallisen ajokelin varoitukset, kertoo Ilmatieteen laitos. Syynä on jäätävä tihkusade ja sään lauhtuminen. Pahin tilanne on todennäköisesti tänään illalla ja ensi yönä, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ville Siiskonen.

– Aamulla voi olla tienpinnat vielä liukkaat kertyneestä jäästä, Siiskonen kertoo.

Huomenna sää poutaantuu lännestä alkaen ja maanantai-iltapäivästä alkaen suuressa osassa maata on poutaista.

– Tiistaina on sellainen tilanne, että lounaasta nousee sadealue, joka tuo lumisateita maan eteläosaan ja mahdollisesti keskiosaan.

Rannikolla voi tulla tiistaina räntää tai jopa vesisadetta. Keskiviikkona voi vielä tulla lumikuuroja ja mahdollisesti jäätävää tihkusadetta, mutta vain etelärannikolla – muuten koko maassa on näillä näkymin poutaista.

Torstai alkaa enimmäkseen poutaisena, mutta iltaa kohden Lappiin leviää sadealue lännestä ja levittäytyy kaakkoon päin niin, että koko maan pohjoisosassa tulee iltaan mennessä lunta.

"Siinä voi pakastua kunnolla"

Sää jatkuu vaihtelevana alkavan viikon loppupuolelle asti. Sitten kylmenee, tosin ennusteet viikon päähän ovat aina epävarmoja.

– Pitkissä ennusteissa on selkeä pudotus tavanomaista kylmemmän sään puolelle, Siiskonen kertoo.

Sää viilennee koko Suomessa vuodenajan keskiarvoon nähden kylmemmäksi. Lämpötilat voivat olla 1–6 astetta tavanomaista kylmempiä.

– Siinä voi pakastua kunnolla.