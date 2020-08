"Jämsää tai muuta Suomea ei nosteta syyttelemällä" – Annika Saarikko ja Mika Lintilä peräänkuuluttavat yhteistyötä

Onko syy Kaipolan tehtaan lopettamiseen UPM:n vai hallituksen? Keskiviikkona kerrottu tieto Jämsässä sijaitsevan Kaipolan tehtaan lakkauttamisesta on synnyttänyt laajan yhteiskunnallisen keskustelun.

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen vieritti syytä hallitukselle, pääministeri Sanna Marin (sd.) puolestaan tuomitsi kannattavan tehtaan sulkemisen ja peräänkuulutti yhtiöltä yhteiskuntavastuuta.

Keskustelu jatkui sunnuntaina, kun keskustapoliitikot Annika Saarikko ja Mika Lintilä peräänkuuluttivat kirjoituksissaan yhteistyötä.

– Jämsää tai muuta Suomea ei nosteta syyllistämällä, Saarikko linjaa.

– UPM:n Kaipolan paperitehtaan sulkemispäätöksen jälkeen julkisuudessa on sadellut syytöksiä suuntaan ja toiseen. Ne eivät auta mitään. Niistä ei synny yhtään uutta työpaikkaa, ei edes hetken lohtua. Suuryrityksen ratkaisua voi pitää epäreiluna ja kohtuuttomana, mutta sekään ei muuta tosiseikkaa siitä, että kansainvälisessä vertailussa kilpailukyky on ratkaisevan tärkeää.

– Tarvitaan yhteistyötä. Tarvitaan ratkaisuja. Tilanne on vakava. Suomalaiset yrittäjät ja yritykset kaikkiaan ovat kohdanneet vuonna 2020 vaikeimmat olosuhteet vuosikymmeniin. Ennen kaikkea poliitikkojen tehtävä on luoda keskisuomalaisille uutta toivoa, kirjoittaa uusi tarina heidän kanssaan. Valtion tehtävä on koota ja rakentaa, ei syytellä ja rikkoa siltoja, Saarikko kirjoittaa.

Lintilä on sunnuntaisessa kirjoituksessaan samalla linjalla.

– Suomalaisten työpaikkojen puolustaminen edellyttää nyt hallituksen, palkansaajien ja työnantajien yhteistyötä. Laaja työlistamme etenee päätöksillä, ei syyttelyllä ja riitelyllä.

Lintilän mukaan budjettiriihessä on löydettävä yksimielisyys muun muassa siitä, "että jo sovittujen veronkorotusten ohella pidättäydytään uusista sellaisista korotuksista, joilla on erityinen vaikutus eri teollisuudenalojen tilanteeseen ja työpaikkoihin".

Lintilä toivoo palkkamalttia.

– Hallituksen työllisyyspäätösten lisäksi työmarkkinaoaspuolten on kyettävä työtä vahvistaviin uudistuksiin ja palkkamalttiin. Nämä olisivat tällä hetkellä kiky kakkosta tervetulleempi tie eteenpäin. Lähivuosina on noudatettava palkkamalttia, joka tukee suomalaisen työn kilpailua markkinoilla.

– Uskon tosiasioiden tunnustamiseen ja yhteistyöllä pärjäämiseen. Nyt ei pidä sortua tappelemaan epäolennaisesta. Pidetään porukalla huoli siitä, että Suomi seisoo omilla jaloillaan myös siinä vaiheessa, kun korona on enää ikävä muisto lähimenneisyydestä.

Myös Suomen yrittäjien puheenjohtaja Mikael Pentikäinen jatkaa Kaipola-keskustelua sunnuntaisessa blogissaan. Pentikäinen puolustaa UPM:n yhteiskuntavastuuta ja vastustaa visiota työajan lyhentämisestä.