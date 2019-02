Jämsä aikoo lakkauttaa kolme kyläkoulua: "Ihmettelen päättäjien jatkuvaa hiljaisuutta"

Jämsän sivistyslautakunta käsittelee ensi viikolla kolmen kyläkoulun kohtaloa. Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen esittää, että Länkipohjan ja Juokslahden koulut lakkautetaan 1. elokuuta 2021 alkaen. Koskenpään koululle on luvassa aikaa niin kauan, kuin oppilaita on vähintään 35. Jos raja alittuu, käynnistäisi kaupunginhallitus koulun lakkauttamisprosessin.

– Ei tämä yllätyksenä tullut, osasimme odottaa asiaa. Silti fiilikset ovat järkyttyneet ja ihmettelen päättäjien jatkuvaa hiljaisuutta tästä asiasta. Arki menee meillä täysin uusiksi, Länkipohjassa asuva kahden lapsen äiti Tiina Rantanen kommentoi.

Rantanen on töissä Jämsän kaupungilla ja kommentoi asiaa vain kyläläisenä. Keskisuomalainen haastatteli perhettä koulun lakkautussuunnitelmasta jo vuosi sitten, kun asia oli viimeksi vireillä.

– Asiaa on tahkottu nyt puolitoista vuotta, tämä on ollut tosi rankkaa. On hyvä, jos jotain saadaan päätettyä, mutta eivät nämä kauaskantoisia päätöksiä tunnu olevan.

Koulujen tulevaisuus oli kaupunginvaltuuston pöydällä viime kesäkuussa, mutta tuolloin valtuusto päätti säilyttää koulut ja käynnistää ulkopuolisen selvityksen siitä, kuinka kaupungin organisaatiota tulisi muuttaa. Myös konsultti Petri Härkösen syksyllä julkaistussa raportissa esitetään kuitenkin koulujen lakkauttamista.

Koulupäätöksillä on vaikutusta myös varhaiskasvatukseen. Jatkossa Juokslahdella järjestettäisiin päivähoitoa, muttei enää esikoulua. Kylän lapset saisivat esikoulupaikan ydinkeskustan päiväkodeista. Länkipohjassa jatkuu päivähoito, mutta esikouluun matkustettaisiin Halliin. Jos Koskenpään koulu lakkaa, jatkuu päivähoito, mutta esiopetus loppuisi ja lapset saisivat esiopetuspaikan Koivulinnan päiväkodista Jämsänkoskelta.

Jämsän kaupunki julkaisi esityslistan perjantaina illalla, virka-ajan jälkeen.

Sivistyslautakunta kokoontuu ensi keskiviikkona, 13. helmikuuta. Sen päätökset etenevät kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Jämsän säästöt uhkaavat erityisesti juuri Länkipohjan palveluja: lakkautuslistalla ovat olleet koulun lisäksi myös ainakin kirjasto ja kuntosali. Tekninen lautakunta käsittelee ensi viikolla Länkipohjan jäähallin avustuksen lakkauttamista.

Nyt kirjaston suunnitellaan jatkavan omatoimikirjastona ja myös kuntosalitoiminta jatkuisi siihen saakka, kun koulukiinteistössä toimii koulu.

– Olin positiivisesti yllättynyt, että liikuntatoimi on antanut sivistyslautakunnalle lausunnon, jossa todetaan kuntosalin tärkeys kyläläisille, Rantanen sanoo.