Jämsä myy kaupungintalon huutokaupassa – "Tontin hinta on korkeahko"

Jämsän kaupungintalo tulee lähiviikkoina myyntiin 175 000 euron pohjahinnalla. Kaupunki kauppaa rakennusta huutokaupalla internetissä.

Talolle lohkotaan oma tontti, mutta se myydään kaupungin vuokratontilla. Kaupunki on parhaillaan paitsi lohkomassa tonttia, myös muuttamassa kaupungintalon tontin kaavaa.

Kaupunkisuunnittelupäällikkö Kari Stenlundin mukaan huutokaupan pohjahinta perustuu muun muassa rakennuksen kirjanpidolliseen tasearvoon.

– Kaupunki ei voi myydä kiinteistöä alle tasearvon. Lisäksi tontin hinta on korkeahko, se riippuu kaavallisesta käyttötarkoituksesta. Kun ostaja löytyy ja hänellä on ajatus, mihin käyttöön rakennus tulee, kaava viedään loppuun.

Kaupungintalo on 1950-luvulla rakennettu kivitalo. Sen käytöstä luovuttiin syksyllä 2016 sisäilmaongelmien takia. Rakennus on suojeltu.

– Myös suojelumerkinnän poistaminen vaatii kaavaprosessin. Tavoite on, että suojelupäätös saataisiin pois.

Jämsänkosken vanha terveysasema myytiin viime vuoden lopulla ja Jämsänkosken vanha kirjasto on parhaillaan myynnissä.

Myöhemmin tänä vuonna myyntiin on tulossa myös muita tyhjilleen jääneitä kiinteistöjä, muun muassa Kankariveden koulu Jämsänkoskella ja Lääkärinkujan alue rivitaloineen Jämsässä. Myyntiin on tulossa myös vanha puutalo Willa Saksala. Rakennus on inventoitu kulttuurihistoriallisena kohteena ja suojeltu kaavamääräyksellä.

Jämsän vanhan lukion ja kirjaston rakennukset aiotaan purkaa ja alue kaavoittaa uudenlaiseen käyttöön.