Jämsä myy koulukokemuksia ulkomaille: ensimmäinen oppilasryhmä saapui kiinasta

– Is this blueberry? Can I taste?

Kiinalainen Kevin, 8, kiikuttaa mustikan ohjaajan tunnistettavaksi. Kasvoille leviää hymy ja sininen marja sujahtaa koululaisen suuhun.

Kevin ystävineen on koulutusmatkailija. Yksi ensimmäisistä vieraista HimosLomat Oy:n, Jämsek Oy:n ja Jämsän kaupungin koulutusmatkailupilottissa.

– Meiltä Suomesta on viety aiemmin osaamista ulkomaille ja koulutettu opettajia siellä. Nyt on tajuttu, että koulutusvientiä voidaan järjestää myös Suomessa. Me olemme tässä liikkeellä ensimmäisten joukossa, Kuoreveden koulun rehtori Minna Kinnunen kertoo.

Koulu saa elokuussa vieraakseen kaksi kiinalaista oppilasryhmää. Ensimmäisessä ryhmässä Jämsään saapui 29 osallistujaa, heistä yksitoista on perusopetusikäistä lapsia ja nuoria. Nuorin osallistujista on viisi- ja vanhin viisitoistavuotias. Lisäksi mukana on vanhempia, opettajia, matkanjohtajia ja kuvausryhmä.

Koulutusmatkailun päämääränä on myydä suomalaista koulutusta ulkomaille: käytännössä tutustuttaa ulkomaiset vieraat suomalaiseen kouluelämään.

Jämsässä huomiota herättivät muun muassa välitunnit ja monimuotoinen opetus, mutta ennen kaikkea opettajien toiminta.

– Mukana olevia vanhempia on hämmästyttänyt se, että opettajat huolehtivat myös oppilaista, jotka eivät pysy samassa tahdissa kuin muut. Meidän opettajamme huomaavat tällaiset oppilaat heti. Tämä on suomalaisessa koulujärjestelmässä itsestäänselvyys, mutta heillä opettajat keskittyvät vanhempien mukaan enemmän vain lahjakkaisiin oppilaisiin, Kinnunen kertoo.

– Keskustelut vanhempien kanssa ovat olleet tärkeitä ja valaisevia puolin ja toisin.

Jatkossa tavoitteena on, että Jämsä saisi kouluvieraita jatkuvasti.

– Olemme selvitelleet koulutusmatkailun mahdollisuuksia vuoden ajan lain ja talouden näkökulmasta. Kertaluontoisia projekteja on ollut muuallakin, mutta meidän tavoitteemme on, että tästä tulisi pysyvää. Että voisimme tarjota kouluissamme tällaisia palveluita ulkomaisille oppilaille, Kinnunen kertoo.

Käytännössä Jämsän kaupunki nyt myy opetuspalveluita kehittämisyhtiö Jämsekille, joka puolestaan myy palvelut HimosLomille.

– Siinä olemme kuitenkin tarkkoja, ettei markkinaehtoinen palvelujen myynti häiritse perusopetusta eikä lukiokoulutusta.

Kinnusen mukaan kyse ei ole vain koulutuksen myynnistä.

– Näen tämän myös monikulttuurisen osaamisen näkökulmasta. Myös meidän omat oppilaamme ja oma henkilökuntamme hyötyvät tästä, Kinnunen sanoo.

Koulunkäynnin lisäksi kiinalaisten vieraiden ohjelmassa oli muun muassa melomista, retkeilyä ja erityisesti poikien suosioon noussutta saunomista ja uimista.

– Ohjelmaan on tullut lisätoiveita, myös kesken vierailun. Me olemme pystyneet täyttämään ne, kiitos paikallisten yritysten. Ensimmäisiksi pilotiksi tämä on sujunut hyvin, HimosLomien toimitusjohtaja Tiina Mäntyharju kertoo.

Kiinalaisten asiakkaiden edustajana toimii Finnish Education Learning and Development Centre, jolla on kokemusta kiinalaisille järjestettävistä leirikouluista Euroopassa.