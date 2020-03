Jämsä tekee soittokierroksen yli 70-vuotiaille pääsiäiseen mennessä

Jämsän kaupunki on yhteydessä yli 70-vuotiaisiin jämsäläisiin. Soittaminen aloitetaan ensi viikolla ja tavoitteena on, että soittokierros on hoidettu pääsiäiseen mennessä.

Kaupungilta soitetut puhelut tulevat numerosta 020 638 2010.

Jämsässä on noin 2 700 yli 70-vuotiasta asukasta.

– Aloitimme pohdinnan oman soittorinkimme perustamisesta kun huomasimme, että verkkotiedottaminen ei tavoita kaikkia riskiryhmään kuuluvia. Ikäihmisten joukossa on paljon kuntalaisia, jotka eivät käytä nettiä tai joille avuntarjoukset eivät muutoinkaan ole välittyneet, kaupunginjohtaja Hanna Helaste kertoo kaupungin tiedotteessa.

Huoli ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnista on kasvanut entisestään, kun Uudenmaan raja suljetaan ja useiden ikäihmisten perheenjäsenet eivät pysty enää tapaamaan läheisiään kotiseudullaan.

Yhteydenottojen tarkoituksena on varmistaa asukkaiden hyvinvointi sekä selvittää heidän kauppa-asiointi- tai muut palvelutarpeensa. Puhelujen aikana ei tiedustella henkilön pankkitunnuksia tai muita raha-asioihin liittyviä tietoja.