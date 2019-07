Perussuomalaisten jämsäläinen kansanedustaja Jouni Kotiaho kertoo tehneensä tutkintapyynnön helsinkiläisen kaupunginvaltuutetun Abdirahim "Husu" Husseinin Twitter-viesteistä.

Hussein kirjoitti Twitterissä 19. heinäkuuta seuraavasti: "kaikki Persut ja niiden äänestäjät/kannattajat ovat rasisteja. Yes i said it. Kaipaat todisteita? Katso teidän historia ja miten olette tulleet valituksi Suomen toiseksi suurimakx puolueeksi?".

Kotiaho pyytää poliisia tutkimaan, onko viesti kiihottamista kansanryhmää vastaan. Samalla hän pyytää tutkimaan, syyllistyikö Hussein samaan uudemman kerran 23.7. kommentoidessaan tiedotusvälineiden uutisointia.

Kotiaho sanoo, että kokee tulleensa syvästi loukatuksi ja halveksutuksi, ja kertoo Husseinin aiheuttaneen hänelle suurta poliittista henkilökohtaista vahinkoa ja kärsimystä.

– En ole rasisti enkä ole koskaan ollut rasisti. Minua ei ole koskaan syytetty eikä tuomittu mistään rasistisesta rikoksesta tai teosta eikä mistään ns. ”vihapuheesta” tai kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, kirjoittaa tiedotusvälineille välittämässään tutkintapyynnössä.

Hän pitää perussuomalaisten kannattajia selkeänä vähemmistöryhmänä, jota kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevat säädökset suojelevat.

– Viime eduskuntavaaleissa Perussuomalaiset saivat valitettavasti vain 17,5 % annetuista äänistä, vaikka nousivatkin silti Suomen toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Äänestysprosentti viime eduskuntavaaleissa kaikkien Suomen kansalaisten osalta oli vain 68,7 prosenttia ja kun vain 18 vuotta täyttäneet saavat äänestää, niin voidaan helposti laskea, että Perussuomalaisten äänestäjät muodostivat valitettavasti vain hieman vajaat 10 prosenttia kaikista Suomen kansalaisista.

Hän perustelee tutkintapyyntöä myös sillä, että etenkin luottamustehtävissä olevat Perussuomalaiset on helppo yksilöidä.

– Hussein leimaa twitter -viestissään rasisteiksi myös kaikki Perussuomalaiset eli puolueen jäsenet. Puolueen jäsenet ovat selvä yksilöitävissä oleva ryhmä, vaikka jäsentiedot eivät olekaan julkisia. Perussuomalaisten jäsenistä yli 1000 henkeä on kuitenkin Perussuomalaisina julkisissa luottamustehtävissä, josta syystä tämä ryhmä on selkeästi myös julkisuudessa ja julkisesti selvästi yksilöitävissä oleva ryhmä. Tällaisia Perussuomalaisten jäseniä ovat esimerkiksi kunnallisvaltuustoissa ja –lautakunnissa toimivat jäsenet, Perussuomalaisten kansanedustajat jne. Erityisesti tältäkin osin Husseinin twitter -viesti kohdistuu siis sinällään selkeään ja julkisesti yksilöitävissä olevaan vähemmistöryhmään, jollaisia ryhmiä juuri erityisesti ”kiihottaminen kansanryhmää vastaan” –säännös on tarkoitettu suojelemaan, Kotiaho kirjoittaa.

Hussein on julkisesti ilmoittanut seisovansa lausuntojensa takana.

– Kaikki mitä oon kirjoittanut/kirjoitan aiemmin/jatkossa ovat vain ja ainoastaan mun näkemykset. Ne eivät edusta puolueeni, muslimeita, somalialaisia saatikka muita maahanmuuttajia. Seison sanojeni takana ja valmis seuraamuksiin. En aio perääntyä! Hussein muotoili Twitterissä.

Iltalehden haastattelussa hän sanoi omaavansa oikeuden ilmaista oma mielipiteensä.

– Minusta minulla on samanlaiset oikeudet sanoa ääneen mitä ajattelen asiasta kuin muut. Muut saavat itse päättää, onko se asiallinen vai asiaton.

Siihen, oliko kirjoittelu tehty hyvällä maulla, Hussein ei ottanut kantaa.

Husseinista tehtiin ensimmäinen tutkintapyyntö jo tiistaina. Silloin tutkintapyynnön teki perussuomalaisten Nurmijärven valtuustoryhmän puheenjohtaja Maiju Tapiolinna.

Myös Husseinin oman puolueen SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on tuominnut Husun tviitin.