Jämsäläisen Erkki Koiviston, 90, katoamismysteeri edelleen ratkaisematta – tämän verran poliisi tietää nyt ja näin tutkinta etenee

Poliisi on jatkanut Jämsästä toissa viikolla kadonneen Erkki Koiviston, 90, tapauksen tutkintaa.

Poliisi on saanut muutamia havaintoja kansalaisilta, mutta mitään ratkaisevaa, Koiviston jäljille johtavaa vihjettä ei ole tullut.

Poliisi on tehnyt tähän mennessä poliisikoiran kanssa lähietsintöjä alueen lenkkimaastoissa – tuloksetta. Etsintöjä on tehty myös Koiviston asuinalueella ja naapureita on haastateltu. Lisäetsintöjä on tehty kesäpaikassa Kuhmoisissa.

Poliisilla on tarkoitus tällä viikolla jatkaa edelleen poliisikoiran kanssa etsintöjä Jämsän keskustan tuntumassa. Tarkoituksena on muun muassa laajentaa etsintöjä lähialueen vesistöihin.

Jossakin vaiheessa poliisi pyytää virka-apua myös vapaaehtoiselta pelastuspalvelulta (Vapepa), rikoskomistario Veli-Pekka Välisaari kertoo.

Poliisi pyytää edelleen kansalaisilta havaintoja Koiviston katoamiseen liittyen. Erityisesti havaintoja kaivataan 16.4. kello 20:n jälkeiseltä ajalta ja keskiviikon 17.4. aamupäivän ja päivän ajalta.

Havainnoista pyydetään ilmoittamaan arkena virka-aikana Jämsän poliisille numeroon 0295 414 731 ja muuna aikana hälytysnumeroon 112.

Tämän verran poliisi tietää tapauksesta tällä hetkellä:

– Omainen ilmoitti katoamisesta poliisille perjantaina 19.4.

– Viimeisin havainto Koivistosta on tiistailta 16.4. noin kello 19–20:n aikaan. Hän oli ollut ystävänsä kanssa lenkillä Jämsän keskustan jokirannan suunnilla ja palannut lenkin jälkeen takaisin kotiinsa Säterinkulmalle.

– Vaatetuksena Koivistolla oli lenkillä tummansininen tai tumma pusero, musta lippalakki, jossa on vaalea pieni kuvio, ohuet sinertävät housut, jotka ovat hieman vaaleammat kuin pusero sekä lenkkikengät.

– Koivistolla on ollut kadotessaan mahdollisesti sama vaatetus kuin lenkillä ollessaan.

– Koiviston asunnolta on löydetty hänen puhelimensa, lompakkonsa ja lääkkeet. Keskiviikon 17.4. aamulääkkeet oli otettu. Asunto oli jäänyt siistiin kuntoon.

– Mitään rikokseen viittaavaa ei ole poliisilla tässä vaiheessa tiedossa.