Jämsän Kuoreveden omatoimikirjastoon pääsee koodilla vaikka jouluaattona

Jämsän Kuoreveden kirjaston ovi on jatkossa jatkuvasti lukittuna. Kirjastoa ei kuitenkaan ole ajettu alas, vaan kirjojen maailmaan pääsee vain ja ainoastaan kirjastokortin viivakoodilla sekä pin-koodilla.

Hallin taajamassa sijaitseva kirjasto onkin jatkossa omatoimikirjasto. Jämsän kaupungin ensimmäinen omatoimikirjasto on saanut kirjastopalvelupäällikkö Merja Mäkisen mukaan myönteisen uteliaan vastaanoton seudulla. Jatkossa kirjastoon pääsee vuoden jokaisena päivänä, vaikka jouluaattona.

– Kyllähän se on nyt hyvä asia, kun aikaisemmin kirjasto on ollut meidän pitämänä auki yhden päivän viikossa ja vapaaehtoisrinki on pitänyt kirjastoa avoinna parina päivänä muutaman tunnin ajan. Siihen nähden tämä on valtava lisäys, Mäkinen kertoo aamuseitsemästä iltayhdeksään auki olevasta kirjastosta.

Kolikolla on kuitenkin kaksi puolta.

– Aina kun jotain voittaa, jotain häviää. Asiakaspalvelu poistuu täältä tämän myötä kokonaan eikä kirjastolta ole enää saatavilla neuvontaa tai opastusta, Mäkinen jatkaa.

Epäselvissä tilanteissa Mäkinen kehottaakin asiakkaita ottamaan yhteyttä Jämsän pääkirjastoon. Kirjastopalvelupäällikkö muistuttaa myös, että kirjautuminen kirjastoon on henkilökohtainen eikä sisälle kirjastoon saa päästää samalla ovenavauksella muita henkilöitä. Alaikärajaa kirjastoon ei ole, mutta yhdessä huoltajan kanssa alle 15-vuotiaat voivat kirjastoon sujahtaa kortitta.

Omatoimikirjaston ensimmäisten asiakkaiden joukossa maanantaiaamuna oli Riitta Kolosalmi. 17 kilometrin ajomatkan päästä saapunut Kolosalmi halusi heti ottaa selvää omatoimikirjaston toimivuudesta.

– Kyllä täällä varmasti tulen asioimaan jatkossa, vaikka meillä kylällä käy kirjastoautokin. Mutta tännehän pitää ottaa ihan ryhmä kylältä mukaan ja tulla porukalla vielä tutustumaan, Kolosalmi toteaa.

Omatoimikirjastolla onkin tämän viikon ajan tarjolla kirjastovirkailijoiden ja Kuoreveden vapaaehtoisten järjestämää opastusta aina lauantaihin saakka.

Vaikka Kuoreveden kirjasto on Jämsän ensimmäinen omatoimikirjasto, saattaa jatkoa olla luvassa. Myös Länkipohjan kirjaston siirtyminen omatoimikirjastoksi on pohdinnassa