Jämsän Seutu: Maksukortteja kopioitu kylmäasemalla Jämsässä ja Äänekoskella

Sekä Jämsässä että Äänekoskella epäillään, että kylmäaseman kortinlukijassa olisi mitä ilmeisimmin ollut niin kutsuttu skimmauslaite, jolla rikolliset kopioivat maksukorttien tietoja.

Asia kertoo Jämsän Seutu -lehti.

Lehden mukaan Jämsänkosken skimmauslaite-epäily kohdistui ABC-aseman kortinlukijaan S-marketin pihassa. Lehden mukaan viime perjantaina kylmäasemalla tankanneet ovat huomanneet outoja rahansiirtoja ja katevarauksia pankkitileillään viime päivinä.

–Yhtään rikosilmoitusta ei vielä ole tehty, joitakin kyselyjä on tullut. Todennäköistä on, että kylmäasemalla on tällainen skimmauslaite ollut. Asian tutkinta on keskitetty Jyväskylään. Siellä on tutkinnassa parhaillaan vastaavanlainen tilanne Äänekoskelta. Sillä seudulla on ilmennyt maaliskuun aikana tällainen maksuvälinepetossarja, rikoskomisario Veli-Pekka Välisaari kommentoi Jämsän Seudulle.

Tutkinnanjohtaja Jyväskylässä ei kommentoinut Jämsän ja Äänekosken skimmauslaite-epäilyjä Keskisuomalaiselle.