Jämsän kaupunginjohtajan erorahasta väännettiin valtuustossa

Jämsän kaupunginjohtajan Ilkka Salmisen erosta päädyttiin äänestämään kaupunginvaltuuston kokouksessa, sillä kaupunginvaltuutettu Pekka Kataja (ps.) vaati asian palauttamista kaupunginhallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Syyksi Kataja mainitsi sen, että kaupunginhallitus on päätöksessään toimeenpannut johtajasopimuksen 10. kohdan virheellisesti ja ylittänyt näin toimivaltansa. Johtajasopimusta sovelletaan virkasuhteen päättämiseen. Kataja sanoi päätöksen olevan muutenkin lainvastainen.

Hänen ehdotuksensa sai valtuustossa kannatusta.

Johtajasopimuksen kohta 10 käsittelee kaupunginjohtajan irtisanomista luottamuspulan vuoksi. Kohdan mukaan kaupunginjohtajalle maksetaan normaalin irtisanomisajan palkan lisäksi seitsemän kuukauden palkkaa vastaava siirtymäkorvaus hänen itse irtisanoutuessa. Muussa tapauksessa irtisanomisaika on KVTES:in mukainen.

Kataja kuitenkin huomautti, että irtisanomismenettelyä ei ollut vielä käynnistetty, kun korvauksesta sovittiin, jolloin olisi noudatettava KVTES:in mukaista irtisanomisaikaa.

– Ellei tämä asia ei palaudu hallitukseen, joudumme tekemään siitä valituksen, vaikka tässä on valituskielto. Se voidaan kiellosta huolimatta ottaa hallinto-oikeuden käsittelyyn, jos siinä on lainvastaisuuksia tai siinä on ylitetty hallituksen toimitusvalta, kuten tässä vähintään on tapahtunut, Kataja totesi.

Kaupunginvaltuusto päätti kuitenkin äänin 32–10, että virkasuhde päättyy 13. elokuuta 2019 luottamuspulan johdosta. Äänestyksessä annettiin yksi tyhjä ääni.