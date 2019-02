Jämsän kirkkoherraksi pyrkivät kohtasivat vaalipaneelissa: Voiko kerran eronneen vihkiä?

Jämsän kirkkoherraksi pyrkii parhaillaan kaksi varsin samanmielistä miestä. Ehdokkaat, Jämsän vt. kirkkoherra Harri Niemelä ja Ruoveden seurakunnan vt. kirkkoherra Juha Itkonen haluavat pitää kirkon ovet auki kaikille.

– Kirkon tulisi olla keskellä kansakuntaa rohkaisijana: rohkaista uskomaan, toivomaan ja rakastamaan. Seurakunta voi parhaimmillaan olla myös paikkakunnalla toimija, joka rohkaisee rakentamaan hyvää, Itkonen sanoo.

Niemelän mukaan seurakunnan tehtävänä on myös, mahdollisuuksien mukaan, tukea yhteiskunnan rakenteiden väliin pudonneita.

– Kirkon tulee olla viisaasti kristitty tässä ajassa.

Niemelä ja Itkonen vastasivat vaalilautakunnan ja seurakuntalaisten ennalta mietittyihin ja spontaaneihin kysymyksiin vaalipaneelissa keskiviikkona illalla. Tilaisuus kokosi yleisöä seurakuntasalin täyteen.

Ehdokkaat ovat yhtä mieltä myös monista kirkkoa yleisesti puhuttavista kysymyksistä, esimerkiksi naispappeudesta.

– Ei ole miespappeja tai naispappeja, on vain pappeja, Itkonen painottaa.

– Naispappeus on tätä päivää, Niemelä sanoo.

Kummatkin pitävät kristillistä avioliittoa vain miehen ja naisen välisenä.

– Yhteiskunnan näkemys avioliitosta on erilainen kuin kirkon näkemys, Niemelä ja Itkonen toteavat.

Molemmat ovat kuitenkin valmiita vihkimään eronneita uuteen avioliittoon.

– Eivät nämä ole olleet helppoja asioita itselleni pappeudessa. Kyllä minä vihin, Niemelä toteaa.

– Haluan olla armoa edistämässä myös tässä näkökulmassa. Ilman muuta vihin, Itkonen sanoo.

Seurakuntalaisia kiinnosti myös ehdokkaiden kanta evoluutioon.

– Mikroevoluution hyväksyn täysin, mutta makroevoluution, jossa evästä kehittyy jalka – en minä ole täysin vakuuttunut. Mutta en tee tästä lippua, jonka perässä marssin, Niemelä sanoo.

– Evoluutioteoriassa on paljon kysymysmerkkejä paljon ja puuttuvia lenkkejä. Tämän hetken tieteellisen näkemyksen mukaan evoluutioteoria on tapa, jolla Jumala on tämän maailman luonut, Itkonen toteaa.

Niemelä ja Itkonen pohtivat paneelissa maallisten ja raamatullisten lakien suhdetta.

– Elämässä voi tulla tilanteita, joissa joutuu omantunnon tähden, avoimen Raamatun äärellä toimimaan toisin kuin laki sanoo, Niemelä ajattelee.

– Maallisia lakeja tulee ilman muuta totella. Mutta jos maallinen laki ja Jumalan laki ajautuu ristiriitaan, tulee totella ennemmin Jumalaa, Itkonen sanoo.

Rakentaisiko tuleva kirkkoherra Jämsään ennemmin kaikkien kirkkoa vai uskovien yhteisöä?

– Seurakunnan syvin olemus on olla uskovien yhteisö. Mutta sitä, missä menee rajat, älkää me ihmisinä nähkö liian tarkasti. Kirkko on kaikkia ihmisiä varten, Niemelä linjaa.

– Kaikki ovat tervetulleita, mutta luterilaisesta identiteetistä ja uskosta Jumalaan meidän ei tule luopua eikä lähteä sitä muuttamaan, Itkonen sanoo.

Ehdokkaita yhdistävät mielipiteiden lisäksi myös ikä, molemmat ovat syntyneet vuonna 1971. Niemelä on viidesläinen, mutta Itkosella ei ole herätysliiketaustaa.

Jämsän kirkkoherranvaalin ennakko- ja kotiäänestys järjestetään 11.–15. helmikuuta. Varsinainen vaalipäivä on 17. helmikuuta.

Entä käykö Jämsän tuleva kirkkoherra kaupassa sunnuntaisin?

– Kyllä joskus käyn, Itkonen toteaa.

– Myönnän, joskus joutuu käymään, myös Niemelä tunnustaa.