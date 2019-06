Jämsän nokkakolarissa menehtyi vuonna 1940 syntynyt paikkakuntalainen mies – kolme loukkaantunutta yhä sairaalahoidossa

Ysitiellä Jämsässä viime viikon torstaina tapahtuneessa nokkakolarissa kuoli vuonna 1940 syntynyt jämsäläismies.

Menehtynyt kuljetti henkilöautoa, joka ajautui toistaiseksi tuntemattomasta syystä vastaantulevien kaistalle ja törmäsi toiseen henkilöautoon. Miehen kyydissä ollut nainen sekä vastaantulleessa siviilipoliisiautossa matkustaneet konstaapelit loukkaantuivat. Kaikki kolme olivat tiistaina edelleen sairaalahoidossa, eikä heitä ole vielä päästy kuulemaan.

Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa. Tähän mennessä tapahtumien kulkua on selvitetty muun muassa silminnäkijöiden kuulemisella. Myös perjantaina ilmoittautumaan pyydetyn lähietäisyydeltä onnettomuuden nähneen farmari-Mersun kuljettaja on tavoitettu. Kuulemisten perusteella tilanne on ollut nopea ja tapahtunut yllättäen.

Selvitykset ovat vahvistaneet ajoneuvojen pahoista vaurioista jo alussa tehtyjä päätelmiä siitä, että törmäys on ollut voimakas. Onnettomuuspaikalla on 100 km/h:n nopeusrajoitus. Tutkinnanjohtajan, komisario Veli-Pekka Välisaaren mukaan viitteitä ylinopeudesta ei ole. Onnettomuusautojen nopeusmittarit olivat pysähtyneet törmäyksen voimasta siten, että siviilipoliisiauton viisari näytti 75 km/h:n lukemaa ja toisen auton tasan 100 km/h:ssa.

Onnettomuus tapahtui 9-tiellä Jämsässä muutama sata metriä Valkeejärventien risteyksestä Tampereen suuntaan torstaina kello 16.50.