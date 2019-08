Jämsän raiskausepäily on poliisin mukaan yksittäinen tapaus – Perussuomalaisten Kotiaho: "Tuomitsen sellaisen asian, oli teon takana kuka tahansa"

Sisä-Suomen poliisi tutkii epäiltyä raiskausrikosta, joka tapahtui lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Jämsässä. Tapaus sattui Koskentiellä kevyen liikenteen väylän vieressä olevissa pusikoissa.

Vuonna 1993 syntynyt jyväskyläläisnainen käveli ravintolaillan jälkeen yksin Jämsästä kohti Jämsänkoskea yöllä kello kahden jälkeen, kun hänen taakseen pysähtyi henkilöauto.

Autosta oli noussut ulkomaalaistaustainen mies, joka oli raiskannut tämän läheisessä pusikossa. Mies oli puhunut englantia.

Poliisilla ei ole tiedossa epäiltyä tekijää. Tuntomerkeiksi poliisi kertoo tummat hiukset ja ulkomaalaistaustaisuuden. Auto, jolla tekijä oli liikkeellä, on punainen porrasperäinen henkilöauto. Uhrin mukaan autossa oli myös toinen mies, joka oli odotellut auton ulkopuolella teon aikana.

Poliisi pyytää havaintoja Koskelantien tapahtumista.

– Viikonloppuyönä liikennettä on ehkä ollut enemmän. Jaksaisin uskoa, että jollakin saattaisi olla jotain havaintoa punaisesta autosta, joka on ollut tien varressa, rikoskomisario, tutkinnanjohtaja Veli-Pekka Välisaari sanoo.

Pienemmätkin vihjeet voi ilmoittaa suoraan Jämsän poliisille numeroon 0295 414 741 tai vihjenumeroon 0295 414 811 tai laittaa sähköisesti osoitteeseen vihjeet.keski-suomi@poliisi.fi.

Välisaaren mukaan Jämsässä ei ole ollut juurikaan raiskausepäilyjä tämän vuoden puolella.

– Se ei ole kovinkaan yleistä kyllä. Tämä on ihan tämmöinen yksittäinen epäily.

Jämsässä huhu ja tekijästä on liitetty Pihlajalinnan ylläpitämään Auvilan vastaanottokeskukseen. Johtaja Emma Seleniuksen mukaan keskuksen perustamisen jälkeen marraskuussa 2015 on ollut useampi vastaava tapaus, jossa epäilyt paikkakunnalla ovat kohdistuneet ensin vastaanottokeskuksen asukkaisiin, mutta tekijä on osoittautunut muuksi.

Yhdellä tapauksista on yhteys keskukseen. Vastaanottokeskuksessa aiemmin asunut, mutta tekohetkellä paikkakunnalla vain käymässä ollut mies sai tammikuussa Keski-Suomen käräjäoikeudessa vankilatuomion Jämsässä tapahtuneesta törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Keskuksessa asuvat eivät ole syyllistyneet Seleniuksen mukaan tällaisiin tekoihin. Usein tekijäksi on paljastunut muualta lomalla ollut porukka.

– Sillä tavalla en vielä kauheasti huolestu, kun melkein aina se on ollut väärä hälytys. Tottakai asia on ihan toinen sitten, jos näyttääkin siltä, että se on meidän asukas.

Tapauksesta tullaan puhumaan vastaanottokeskuksella, jossa asuu tällä hetkellä reilut 120 asukasta.

– Toki heillekin tulee todella epämukava olo, kun tämmöisiä on, kun sen tuolla kylillä varmasti huomaa.

"Tuomitsen, oli takana kuka tahansa"

Jämsäläiset kansanedustajat Jouni Kotiaho (ps.) ja Piritta Rantanen (sd.) eivät ole saanut jämsäläisiltä yhteydenottoja asiasta.

– Tuomitsen sellaisen asian, oli teon takana kuka tahansa. Olkoon sitten vaikka kantasuomalainen. Kyllähän tämä yhteiskunta näkyy tällaiseen menevän, että täällä täytyy ihmisten ruveta varovaisia olemaan. Ei ole sitä turvallisuutta niinkuin ennen oli. Ei pysty ennakoimaan mitään, Kotiaho sanoo.

– Asiat selviävät eteenpäin ja ei muuta voi sanoa kuin, että ei sellaista saa tapahtua. Jokaisella meillä on se oma koskemattomuus eikä siihen saa kukaan missään tilanteessa kajota, kommentoi Rantanen.