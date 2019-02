Jämsän säästölistalla urheilukenttiä ja jäähalli – kunta kaavailee uutta elinvoimalautakuntaa

Jämsän tekninen lautakunta, ympäristölautakunta ja liikelaitosten johtokunta aiotaan yhdistää elinvoimalautakunnaksi. Jämsän tekninen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan ensi tiistaina.

Käsittelyssä ovat myös toimialan säästöt. Länkipohjan ja Kaipolan urheilukenttiä esitetään lakkautettaviksi. Kaupunki aikoo luopua myös Länkipohjassa sijaitsevan jäähallin avustamisesta. Säästöjä haetaan myös muun muassa latuverkkoa karsimalla.

Lautakuntien yhdistäminen on osa kaupungin organisaatiouudistusta ja liittyy kokonaan uuden elinvoimatoimialan muodostamiseen. Uusi lautakunta muodostettaisiin kolmesta vanhasta toimijasta niin, että myös jäteliikelaitos jäljelle jäävine toimintoineen sulautetaan uuteen elinvoimalautakuntaan. Jämsän vesiliikelaitos jatkaa edelleen erillisenä liikelaitoksena.

– Lautakunta voisi toimia myös vesiliikelaitoksen johtokuntana, tekninen johtaja Tarja Kuisma sanoo.

Jämsä linjasi jo aiemmin, että vanha jäteliikelaitos lakkautetaan kokonaan.

– Sen viranomaistoiminnot sulautetaan yhdyskuntatoimeen ja muut jäteliikelaitoksen toiminnot ulkoistetaan.

Tekninen johtaja esittää, että uuden lautakunnan alla toimisi ainakin kaksi jaosta, vesiasioiden jaos ja lupajaos.

Lautakuntien yhdistäminen ja jaosten perustaminen sujuvoittaisi hallintoa, sanoo Jämsän tekninen johtaja Tarja Kuisma.

– Suuntaus on, että päätösvaltaa delegoidaan viranhaltijoille. Hyvä esimerkki tästä on tällä hetkellä rakennusvalvonta. Lupapäätökset tehdään viranhaltijapäätöksinä. Päätöksenteko on sujuvaa, kun ei olla kiinni kokousaikataulussa.

Jatkossa entistä useampi päätös saattaa syntyä viranhaltijan virkavastuulla.

– Teknisessä toimessa tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi urakkapäätöksiä.

Kuisman mukaan kevyempi päätösmenettely on osoittanut toimivuutensa. Rakennusvalvonnan päätöksistä voi nykyisellään valittaa ympäristölautakunnalle, mutta valituksia tulee vain vähän.

Uudessa mallissa rakennusvalvonnan valitukset päätyisivät jaoksen käsiteltäväksi.

– Jos rakennusvalvonnan puolelta tulee valitus, lupajaos käsittelisi asian, ei koko lautakunta.

Esitetyt säästöt merkitsevät myös teknisen toimen henkilöstön vähentämistä 20 henkilötyövuoden verran. Iso osa tästä vähennyksestä on kuitenkin jo tehty, sillä vähennystarve on määritetty vuoden 2018 huhtikuun tilanteesta. Tämän vuoden aikana toimialalta on sekä eläköitynyt että irtisanoutunut henkilökuntaa.

Organisaatioselvityksen tehnyt konsultti Petri Härkönen esitti uuden toimialan muodostamista syksyllä julkaistussa loppuraportissaan. Tarkoituksena on, että elinvoimatoimiala muodostuisi kolmesta tulosalueesta: kaavoituksesta, kunnallisteknisistä palveluista ja valvonnasta.