Jämsän virastotalon huono sisäilma aiheuttaa työntekijöille ikäviä oireita – tutkimuksessa löydettyjä epäkohtia aletaan korjata ensi kesänä

Jämsän Kelhänkadun virastotalossa on tutkittu sisäilmaa alkuvuodesta. Tutkimusten tulokset osoittavat, että virastotalossa on sisäilmassa on epäkohtia, jotka vaativat korjaustöitä kiinteistössä.

Virastotalossa työskentelevät sosiaali- ja terveystoimen työntekijät ovat kärsineet oireista, jotka viittaavat sisäilmaongelmiin. Sisäilmatyöryhmä on todennut, että henkilöstön oireilu haittaa työtehoa.

Eniten oireilevat työntekijät ovat joutuneet siirtymään väistötiloihin tämän talven aikana.

Kiinteistön tutkimuksissa havaittiin puutteita ilmanvaihdon toiminnassa. Lisäksi kiinteistön kellarin lattioista ja seinien alaosista löydettiin kosteusvaurioita sekä kosteuspoikkeamia. Kosteusvauriopaikat ovat ilmanvaihdon kautta yhteydessä muihin tiloihin.

Lisäksi kahdessa toimiston sisäilman mikrobinäytteessä oli epätavanomaista mikrobikasvustoa.

Sisäilmatutkimuksen tehnyt Sirate Oy on antanut korjausehdotuksia, joiden avulla sisäilmaa voidaan parantaa. Ilmastointia ja rakenneliittymiä aletaan pian suunnitella ja korjaustyöt pyritään aloittamaan ensi kesänä. Sisäilman parantaminen on jo aloitettu poistamalla ilmayhteys kellarista yläkertaan.

Virastotaloa on korjattu myös viime talvena. Tuolloin virastotalon puurunkoiset ulkoseinät, sadevesi- ja salaojajärjestelmä uusittiin sekä kellarissa poistettiin mineraalivillapintoja ja rakenteita, jotka saattavat aiheuttaa sisäilmaan epäpuhtauksia.