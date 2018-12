Jämsänkoskella kokoonnuttiin yhteisen joulupöydän ääreen: "On juteltu kaikennäköisistä asioista – taustaan, titteliin tai varallisuuteen katsomatta"

Jämsänkosken Vanhalla Klubilla oli joulutunnelma maanantaina huipussaan. Pöydän ääreen lämpimälle jouluaterialle oli kokoontunut viitisentoista ihmistä, jotka olivat tulleet paikalle taustaan tai titteliin katsomatta.

– Me vietetään täällä aikuisten ihmisten joulua, jossa mukana on enimmäkseen yksineläjiä, joskin ainakin yksi pariskunta on mukana, kertoo yhteisöllisen joulun järjestäjä Tiina Mäkelä.

Alkuperäisen idean mukaan Mäkelä ja Sirpa Seppälä halusivat järjestää joulun, johon kuka tahansa olisi tervetullut osallistumaan. Ensin Vanhalla Klubilla kahviteltiin, ja kello viideltä siirryttiin nauttimaan jouluateriaa.

– Nyt siirrytään perinteisen jouluaterian ääreen, Mäkelä kertoi jouluaattona iltapäivällä.

– Osa ruuista on yhteistyökumppaneiden valmistelemia, jotta päästiin itse hiukan helpommalla. Laatikot ovat Ylä-Porkkalan tilalta ja pari paikallista ravintoloitsijaa hommasi meille kinkun. Paikallinen kukkakauppias ovet suljettuaan toi meille muutaman joulukukankin tänne, Mäkelä kiitteli.

Mäkelän mukaan että jämsänkoskelaiset yrittäjät olivat ilahduttavasti mukana tapahtuman järjestämisessä. Ajatuksena oli, että mikäli mukaan tahtoisi esimerkiksi vähävarainen perhe, rahasta osallistuminen ei jäisi kiinni, vaan yrittäjät kustantaisivat heidän mukaan.

– Tällä kertaa ei tällaista avustusta tarvittu, mutta yritysmaailmassa tukijoita oli, Mäkelä kertoi.

Jouluateria katettiin Vanhan Klubin ison salin puolelle ja varsinainen ruokailupöytä kirjastosaliin. Tämän pöydän ääreen kaikki mahtuivat nauttimaan joulusta, tunnelmasta ja ateriasta.

– Juttu lähti liikkeelle ensimmäisten kanssa heti. On juteltu kaikennäköisistä asioista – taustaan, titteliin tai varallisuuteen katsomatta, Mäkelä hymyili.

On mahdollista, että yhteisöllinen joulu järjestetään tulevina vuosina uudelleenkin. Kun tapahtuma on uusi ja hieman erilainen, monilla voi olla kynnys lähteä mukaan.

– Ollaan juteltu myös siitä, että vaatii tietynlaista rohkeutta lähteä mukaan tällaiseen tapahtumaan. Sellaista rohkeutta, mitä meillä suomalaisilla ei niin ole. Suomalaiset jäävät ehkä helpommin kotiin tai menevät tutun luo, joka on myös omissa oloissaan.

– Ihmiset ajattelevat hirmuisesti sitä, että mitähän minusta ajatellaan, jos lähden tuonne. Yritimme järjestää tilaisuuden, jossa ei kysellä "kuka olet" tai "miksi olet täällä". Kunhan vaan voidaan olla yhdessä ja nauttia joulusta.