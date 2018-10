Jämsänkosken historiallisen Ilveslinnan kauppa on peruuntumassa: "Sitovaa tarjousta ei nyt ole, mutta neuvottelut jatkuvat"

Jämsänkosken Ilveslinnan kauppa uhkaa peruuntua. Nettihuutokaupassa eniten tarjonnut henkilö on vetäytynyt kaupasta. Henkilö tarjosi historiallisesta linnassa 212 000 euroa.

Tarjous oli sitova, mutta omistajia edustavan Pekka Laaksosen mukaan selvisi, ettei ostajalle ole todellista halua tai varallisuutta linnan ostamiseksi.

– Käymme neuvotteluja kahden muun tarjoajan kanssa. Tilanne on kuitenkin hankala, koska sitovaa tarjousta ei nyt ole.

– Juridisesti korkeimman tarjouksen tehnyt on meille nyt noin 20 000 euroa velkaa. Käytännössä rahat jäänevät saamatta.

Laaksosen mukaan neuvottelut mahdollisten uusien ostajien kanssa etenevät vielä tällä viikolla.

– Perjantaina olemme viisaampia, Laaksonen sanoo.

Kaupalla on kiire, sillä talvi uhkaa tehdä vaurioita rakennuksessa, ellei lämmitystä saada päälle pian.

Ilveslinna on ollut myynnissä pitkään ja viimeksi sitä myytiin nettihuutokaupalla. Linnan lähtöhinta oli 150 000 euroa ja siitä kilpaili yhdeksän tarjoajaa. Tarjouksia jätettiin yhteensä 58 kappaletta.

Keskisuomalaisen saamien tietojen mukaan linnaa on kyselty ainakin taidekäyttöön ja asunnoiksi. Osa kiinnostuneista on suunnitellut tontille lisärakentamista.

Linna on tällä hetkellä usean yksityishenkilön omistuksessa. UPM myi rakennuksen yksityisille ostajille vuonna 2015. Linnan pääomistaja on vaihtunut sen jälkeen kertaalleen, mutta omistajajoukko pysynyt pääosin samana.

Ilveslinna valmistui vuonna 1937. Paperiyhtiön johtaja, kenraali Rudolf Walden rakennutti ja arkkitehti W.G. Palmqvist suunnitteli Espanjan Alcazarista vaikutteensa saaneen rakennuksen palaneen seurantalon tilalle.

Pääportaikkoon Palmqvist suunnitteli häkin elävälle ilvekselle. Ulkoseinän ilvesreliefin on tehnyt Tove Janssonin isä, kuvanveistäjä Viktor Jansson.

Ilveslinnan tornin vihreässä lasilyhdyssä ovat kirjaimet YP Oy, Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiö. Jatkosodan aikana rakennuksessa toimi sotasairaala.

Linnassa on noin 30 huonetta. Viime vuosina linnassa on toiminut yrityksiä, muun muassa ravintola. Rakennuksessa on järjestetty myös tapahtumia ja juhlia.